【強制檢測】19個場所須強檢　觀塘工業區The Wave麥當勞上榜

▲ 觀塘興業街TheWave麥當勞有初步確診本地患者曾到訪，指明人士需強制檢測。（資料圖片）

香港空運貨站證實，一名員工初步確診；衞生防護中心亦正調查一宗源頭不明的初步確診本地個案，患者帶L452R變異病毒株。因應最新疫情，政府今日（7日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間，曾身處19個指明地方的人士，需接受病毒檢測。



因應今日發現的初步確診本地個案，患者曾到過的14個指明地方被納入強制檢測公告。此外，因應2宗曾於香港逗留的非本地確診個案，有2個指明地方被納入強制檢測公告，已經完成疫苗接種者，亦須接受強制檢測。



此外，由於3間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而病徵跟新冠肺炎相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告，已打針人士會視為已遵從強制檢測公告規定。

▲ 大圍金獅花園第一期金輝閣今晚需圍封強檢。（林宇翔攝）

涉及初步確診本地個案曾到訪地方（10月9日或之前接受檢測，10月5日至7日期間已進行檢測除外）

9月15日至9月19日、9月21日至10月7日，曾身處機場駿運路9號超級一號貨站HACTL逾1小時者

9月19日下午2時30分至5時、9月26日下午2時30分至5時，曾身處觀塘年運工業大廈地下B號鋪銀記泰豐味餐廳

9月18日上午11時30分至下午2時30分，曾身處沙田新翠商場「夢幻樂園」

10月1日下午5時30分至6時30分，曾身處北角東寶大廈地下CafeParadise

10月1日下午5時30分至8時，曾身處北角英皇道金百皇餐廳

9月29日上午8時30分至11時，曾身處沙田禾輋廣場地下樂天廚房

9月15日至18日、20日、21日、23日、26日至10月1日、10月6日上午8時至下午2時，曾身處沙田新翠商場店鋪「東南亞」

9月19日、26日、10月3日上午11時至下午2時30分、曾身處觀塘興業街TheWave麥當勞

9月20日下午6時至9時，曾身處元朗開心廣場8樓東苑海鮮酒家

9月21日至24日、9月27至30日、10月4日至6日上午11時至下午1時，曾身處沙田新翠邨新月樓東華三院馬陳景霞幼稚園

10月6日上午10時至11時、同日下午4時至5時，曾身處沙田隆亨商場惠康超市

10月6日下午3時至5時，曾身處沙田新翠邨街市地下百佳超市

9月15日至19日、9月21日至10月6日，任何一日下午5時至10時，曾乘搭由沙田(博康)開出往機場的E42線巴士

9月16日至9月20日、9月22日至10月6日，任何一日上午6時至中午曾乘搭巴士線E42由機場往沙田(博康)的人士

非本地確診個案曾到訪的地方（10月9日或之前接受檢測）

9月11日至10月7日，曾身處香港新界元朗八鄉牛徑村11號D的人士

9月7日至10月7日，曾身處北角寶馬山道1號寶馬山花園8座

學校（9月24日至10月7日曾身處場所逾兩小時者，10月9日或之前接受檢測）

觀塘啟業邨啟寧樓中華基督教會基華幼稚園

粉嶺聯捷街1號榮福中心商場2樓嘉寶中英文幼稚園

將軍澳港澳信義會明道小學4年級學生，及曾面授該級的老師

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責任編輯：余思嵐