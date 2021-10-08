【強制檢測】第32輪安老院舍員工強制檢測下周三開始　須於10月19日前完成

▲ 第32輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開，10月19日前須完成。（資料圖片）

政府今日（8日）宣布，第32輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開，指定受檢人士須於10月13日至19日進行檢測。

食物及衞生局局長昨日（7日）按《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章）第10（1）條發出「強制檢測公告」，規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於2021年10月20日至26日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約在該期間向住客或使用者提供服務的人士（包括全職、兼職及替假員工），須於本月10月13日至19日期間，按照公告指明的規定及程序，進行關於病毒檢測（指明檢測）。按照公告，有關檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。在檢測期限的最少14天前已經合共接種了2劑新冠疫苗的人士則無須進行指明檢測。

任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，一經定罪，可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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記者：黃穎津