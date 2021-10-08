【施政報告2021】《2030+》曾指香港土地缺1200公頃今升至3000公頃　黃偉綸：土地供應專責小組太保守

▲ 運房局局長陳帆（左3）及發展局局長黃偉綸（左四）今日（8日）舉行施政報告記者會，講解土地及房屋供應政策。（陳靜儀攝）

特首林鄭月娥日前公布施政報告，各局局長分別就施政報告進行解說。運房局局長陳帆及發展局局長黃偉綸今早（8日）就施政報告進行解說。

就土地發展方面，施政報告提到，為確保適時提供未來10年33萬個公營房屋，在切實可行範圍內盡量提前落成5年期（2027-28至2032-32年度）的項目；另嚴謹審視城市規劃、環境影響評估及其他法定要求，進一步精簡發展流程。此外，林鄭月娥預告過渡性房屋單位供應量由1.5萬個增至2萬個；向合資格輪候公屋申請人提供有時限現金津貼，以及就「劏房」實施租務管制。而施政報告重中之中，當然是推展《北部都會區發展策略》（詳情即看：【下一頁】）。

發展局局長黃偉綸表示，土地供應需要有全面評估，就需求及供應提出估算，《2030+》提出最新土地估算，包括「雙城三圈」、「北部都會區」及「維港都會區」願景提供基礎及參考。他續指，《2030+》因應最新情況作出更新，最終估算2019至2048用地短缺為3,000公頃。

他指，早前《2030+》估算香港欠約1200公頃土地，但今次增加至3,000，解釋因為在土地供應專責小組的討論中，2016年太保守，忽視香港未來發展需要。他指，留意到人口結構有改變、經濟等因素，加上大灣區及《十四五》規劃帶來的機遇，故政府決定以願景帶動、對前瞻性及創造容量的方法的重新評估方法。他強調，中長期土地供應達到4100公頃，當局有信心能夠覓得足夠土地以應付短缺，大部分土地潛在供應，來自交椅洲人工島及北部都會區。

就房屋供應方面，黃偉綸強調，需要持之以恆供應土地的決心。他提到，政府去年找到330公頃土地，而近年政府興建的房屋量是首次超越《長遠房屋策略》中估計10年公屋需求。他又提到，政府已覓350公頃土地，可興建33萬個公屋，形容為另一個新高，亦反映多管齊下的策略漸見成效。

他指指，政府會研究精簡造地流程，包括城規、環評等能否減少步驟、避免重復處理，目標明年上半年提出具體建議，明年內提出修例。當局亦會在未來一年半內，研究檢討強拍門檻，初步方向是不同類別及樓齡的樓宇，能否適當降低及制定不同強拍門檻。

陳帆表示，覓地建屋為政府重中之中的工作，政府已覓350公頃土地外，房委會項目方面將引入承建商設計及建造，其新模式將有房署在招標時會提供基本佈局及整體發展規範，再由承建商負責長時間設計，新安排可借私營機構資源及技術，優化整個設計及興建工作；承建商另有更大彈性，可增加效率。

他提到，政府會加強市區更新工作，包括重建西環邨及馬頭圍邨，政府會送請戶委會研究重建。他續指，會爭取將周邊土地納入重建地盤，以興建更多房屋。他估算，連鄰近周邊土地，兩個重建項目有望提供約5,000個單位。

此外，市建區將於平民屋宇有限公司合作重建大坑西，預計可提供3,300個單位，當中1,300個用作重置租戶，2,000個則為港人首次置業單位。

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記者：曾卓鋒