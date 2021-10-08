【繪本時裝】Sandro推《Mr. Men and Little Miss》繪本時裝動漫　英國兒童繪本面世半世紀深入民心

▲ Sandro和繪本《Mr. Men & Little Miss》推出聯乘系列服裝。（圖片由品牌提供）

作為消費者的我們，要添置新衣，其中一個重要元素正是設計和「吸睛」度，所以時裝品牌經常聯同不同品牌一起合作，又或是找來藝術家作品或動漫人物出現於服裝上，都正正是最快捷又最易令消費者入腦的不二法門。今次來到法國便服品牌Sandro，亦在步入初秋的日子找來兒童繪本《Mr. Men and Little Miss》合作。

大家一定有看過《Mr. Men and Little Miss》的童書，由英國插畫家 Roger Hargreaves在1971年創作出的多個可愛角色如Mr Happy、Mr Daydream和Little Miss Fabulous早已深入民心。

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適逢繪本踏入50周年，Sandro順理成章將這些可愛的卡通人物移植於男女裝身上，整個系列在設計上盡是基本得很的冷衫、tee、?衣，沒有駕馭難度可言，問題是現在市場上由量產型的Unqilo到高級時裝品牌都不乏這類型的選擇，要殺出條血路令人掏腰包購買可不是一件容易的事，除非你是《Mr. Men and Little Miss》的「忠粉」。

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記者：何偉雄