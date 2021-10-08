【童你一起長大了】張沅薇凍齡重演四眼鼠　朱茵當年清純造型驚為天人

▲ 《童你一起長大了》今集有經典女神。

TVB上周日推出全新綜藝節目《童你一起長大了》，由三位資深兒童節目主持譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶擔任主持，首集節目播出後叫好又叫座，收視理想，當中無論是周星馳、龍炳基的昔日點滴，或是譚玉瑛姐姐的陳年珍貴水著Look，均引起一定程度迴響。

於本周日（10月10日）播出的第二集《童你》以「童路同行」為主題，主要為觀眾盤點歷年兒童節目中的經典角色，其中「麥偵探」、「殭屍孫女」、「烏卒卒」、「四眼鼠」及「妹妹」更「神還原」現身。

【童你一起長大了】龍炳基激罕現身談《黑白殭屍》 回憶昔日拍檔周星馳：問我借錢搭的士

最新影片推介：Anson Lo訪問

張沅薇再現身

五人之中，以譚玉瑛姐姐90年代的「烏卒卒」Look最令人眼前一亮，縱然相隔了30年，從譚玉瑛臉上依然看不出明顯的歲月痕跡；至於已淡出幕前超過20年的張沅薇，是次難得重現螢幕的她依然省鏡，皮膚更是相當白滑。

今集亮點落在《閃電傳真機》年代的兒童節目主持朱茵身上；雖然未能親身現身錄影廠，但重情的朱茵仍透過拍片向觀眾及昔日拍檔問好，並以逆齡孖辮Look亮相，相當吸睛！

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

朱茵半工讀入行

當年夥拍麥長青（麥包）創造無數經典角色的朱茵，大讚麥包暖男：「我當他好好朋友！他有時好似大哥哥，有時好似同輩，又會當我小朋友咁氹。」

談到朱茵，一眾昔日主持均讚不絕口，大家異口同聲表示當年仍為演藝學院學生的朱茵，首度現身時全場「驚為天人」，個個都讚靚。

但麥包卻唱反調謂：「我不會用靚形容她！我會用活潑同開朗形容。」

另外，譚玉瑛爆朱茵當年成日問幾點收工，並謂朱茵會趕回家吃飯，相當乖女。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

最新影片推介：喇沙書院舊生組教練團 培育師弟做學界劍擊精英