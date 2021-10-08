【器官捐贈】1歲愛兒離世捐腎助2童重生　父遭批「沒好好照顧」含淚道真相

▲ 1歲愛兒離世捐贈器官，父母反遭批評沒有好好照顧孩子。

透過器官捐贈，可以讓已逝者遺愛人間。近日台灣完成了兒童腎臟移植手術，捐贈者是一名僅1歲3個月男童，他的腎臟令2名女童重獲新生。然而，捐贈者的父母卻被部分網民攻擊，質疑他們沒有好好照顧孩子，令孩子早夭，捐贈者爸爸在討論區發文澄清，兒子離世真相令人心酸。

據台媒報道，有兩名分別4歲及9歲的女童，因不同原因患上腎病，需要持續洗腎，其中4歲的李姓女童，出生3天就自發性胃破裂，導致敗血性休克，引起急性腎衰竭，出生6個月內就開刀7次，她是當地年紀最小的長期血液透析治療患者，甚至可能需要終身定期洗腎。

而9歲的許姓女童，因先天性心臟病，出生16天就動了開心手術，結果術後引發急性腎臟衰竭，導致慢性腎臟病，最終引發腎衰竭，6歲開始接受腹膜透析治療，每天都要洗5次腎。

台北榮民總醫院去年接獲一名僅1歲3個月大男童的器官捐贈，令兩名女童獲得腎臟移植，重獲新生。身高僅83厘米、體重9.8公斤的男童，也成為當地年紀最小、體重最輕的器官捐贈者。

▲ 1歲3個月大的男童安安，成為台灣年紀最小的器官捐贈者。（影片截圖）

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男童父母被攻擊

男童家屬忍痛捐贈兒子器官，本想遺愛人間，然而卻有部分網民質疑，父母沒有好好照顧孩子，才讓他小小年紀就離開。面對這樣的言語攻擊，男童爸爸忍不住在網上討論區發文澄清。

他透露，兒子安安是去年被粗心的保母餵食蔔糕噎到缺氧腦死，他又指，如果當時他和太太沒有決定捐贈孩子的器官，現在兒子仍會在他們身邊，但卻是一輩子的植物人，

他會是一個躺著無法動彈、無法自主呼吸、沒有感覺、沒有明天的小孩，我相信這不會是他想要的人生。

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他又指，太太在社交平台看到有關器官捐贈的消息也偷偷在哭，希望兩名妹妹能把握奇蹟，還透露兒子的心臟也有捐贈，希望獲贈的孩子能順利長大。

安安，爸爸跟媽媽都很想你，你是最棒的孩子。

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責任編輯：王明芳