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【新冠肺炎】機場貨站服務員確診帶變種病毒　消息：下午設疫情記者會

社會 12:54 2021/10/08

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

（資料圖片）

本港持續50天本地「零感染」恐斷纜，昨日添一宗初步確診本地個案，涉及一名48歲男子。消息指，今日（8日）下午設疫情記者會交代。

初步確診本地個案的48歲男子，於香港空運貨站超級一號貨站任職貨站服務員，周三（6日）進行每周恒常病毒檢測呈初步陽性，確診帶有L452R變種病毒，暫時源頭不明；患者一直無病徵，並於6月25日及7月28日在港接種兩劑科興疫苗。

患者居大圍金獅花園第一期金輝閣，昨晚被列為指明「受限區域」，區內居民須接受強制檢測。不過由於天氣惡劣，政府今日上午約5時45分得知受檢人士檢測結果後，宣布已完成強制檢測行動。食物及衞生局局長在考慮到上述情況後，已根據第599J章撤銷「相關宣告」；截至今日凌晨一時，約400名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

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一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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