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【新冠肺炎】金獅花園金輝閣約400名居民接受檢測　沒有發現確診個案

社會 10:21 2021/10/08

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大圍金獅花園一期約400名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。。（林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情有反覆，昨日（8日）新增一宗初步確診個案，涉及一名48歲男子，於香港空運貨站超級一號貨站任職貨站服務員。患者所居的大圍金獅花園第一期金輝閣，昨晚被列為指明「受限區域」，區內居民須接受強制檢測。截至今日凌晨一時，約400名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

政府昨日（7日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自昨日下午7時起限制在沙田指明「受限區域」，即沙田翠田街5-7號金獅花園第一期金輝閣內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。由於天氣惡劣，政府今日上午約5時45分得知受檢人士檢測結果後，宣布已完成強制檢測行動。食物及衞生局局長在考慮到上述情況後，已根據第599J章撤銷「相關宣告」。

政府昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，截至今日凌晨一時，約400名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。另在「受限區域」內派員到訪約200戶，當中24戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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責任編輯：郭詩詩

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