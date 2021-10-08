【家長鬧爆天文台】天文台未有掛紅雨家長鬧爆　多區出現水浸

▲ 天文台料今天維持三號強風信號。（陳靜儀攝）

本港天氣今日（8日）持續不穩，天文台日前預告未來日子會狂風大雨，多區家長及網民報告指多區雨勢極大，但天文台未有掛出紅色暴雨警告信號，批評天文台不食人間煙火，又表示不知如何帶小朋友番學，「落到咁都唔紅雨，咩道理，知唔知小朋友返學會有危險」。

【天氣預報】三號強風信號會在今天維持 天文台預計本週末有狂風大雨。詳情即看：【下一頁】

天文台今早4時40分在Facebook發文，指現正掛3號強風信號，惟多民家長網民早上起開始在該貼文留言，批評天文台沒有懸掛紅色暴雨警告信號，並需要狼狽地帶小朋友番學，800多個留言均是鬧爆天文台。有網民表示，「咁都唔紅雨，我都唔知點湊2個返學」；另有網民上載圖片展示雨勢極大，表示「落到咁都唔紅雨，咩道理，知唔知小朋友返學會有危」。

此外，有網民上載水浸情況，網民在「香港突發事故報料區」發文，指灣仔皇后大道東及堅尼地道位置出現水浸，路人走過時甚見狼狽。同時間，港九新界多區交通非常擠塞，多區出現車龍。

同時，筲箕灣柴灣道、慈幼學校對出開始水浸，圖片所見下斜位置全部版雨水淹蓋。

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根據天文台指引，紅色暴雨警告信號即表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米雨量。

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記者：曾卓鋒