【創業追夢】前CHANEL公關一姐轉當心理輔導員　明白在位愈高愈要謙卑

▲ Lilian曾在超級品牌如Hermes和CHANEL先後工作合共20多個年頭，對職場生存潛規則領悟至深。

人的一生有不同階段，Lilian Lam也不例外，她的前半生是兩大超級品牌CHANEL和Hermes的PR & Coummications主管，年多前退下火線的她重新調整生活步伐，將在職期間修讀的心理動力學課程轉化成TalkMatters Psychological Counselling，以富閱歷的人生經驗和所學，為社會上感到焦慮的人解開鬱結。

奢華品牌圈打滾逾20年

穿戴整齊高雅，談吐溫婉是認識Lilian的第一個印象，加上她先後曾經在超級品牌如Hermes和CHANEL先後工作合共20多個年頭，在其他人眼中，能夠擁有這兩個品牌的光環，的而且確令人非常羨慕。而Lilian能夠屹立多年，這一份能耐絕對不能小覷，在職場打滾多年，明白到懷著謙卑的心來工作非常重要。她說：

在職場生涯中叫我學懂在位愈高，愈要有謙卑的心，而謙卑背後亦要擁有一定自信，這些可說是在大公司下必然的生存之道。

▲ 進修不分年齡，今天的Lilian仍然孜孜不倦修讀有關心理學上有關更專門的課程。此外，亦在香港大學、中文大學、一個NGO擔任心理輔導和mentor當上義工，藉此希望擴闊自己的實戰經驗。（攝影：陳永康）

Lilian和很多人一樣，同樣試過因為工作壓力令身心處於焦慮和失眠。因此，她報讀了靜觀課程，同時亦在公餘時間修讀心理輔導，在修讀的過程中，對自己有更深度了解的同時，亦慢慢開始了解到人生的下半場，究竟如何的形式走下去。

退下絢爛沒半點失落感

「還記得2014年在CHANEL做了第十個年頭，開始察覺市場環境、人的消費模式，令傳訊工作開始有變，雖然當時social media還未興起，但video production等截然不同的宣傳手法開始普及，雖然我未必須要落手落腳去做，但無疑的是年青的下屬比我學習得更快，於是萌起急流勇退的念頭，找一些適合自己人生經驗年資的工作來做，也讓年青的有機會上位。」Lilian說。

而當然，Lilian選擇的正是心理輔導員。由多姿多彩，經常往返巴黎睇騷的時裝行業，轉戰到以靜態為主的心理輔導員，差別甚大，甚至可以用回歸平淡來形容，這方面Lilian從容面對。

▲ 談及養生之道，Lilian說中年人應保持正常的社交關係和體力上的勞動，未搬屋前的她，屋後一片小小的農地，每天她都要為自己的農作物灌溉除草，讓身體有足夠的運動。（圖片受訪者提供）

她說：「離開了以前的工作，我沒有半點失落感，因為我期待下半場將會更精采﹗現在單人匹馬一步步將公司事業建立起來，打掃辦公室都要由自己來做，很多事都要自己去做，包括facebook和商業登記等，所以保持良好的理質素很是重要，如果還用以前的工作步伐來衡量結果，實在會是自討苦吃。」

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而Lilian絕對不介意這一種「慢」，正是因為現在心理輔導員的工作，正是慢慢循序漸進助人從打開心結。她補充：

這一次我以自己獨立的身份建立個人事業（她沒有加入任何相關團體），可說是我一個小小的ego，我想自己一手一腳set up舞台讓自己發揮，以前的工作受制於很多不同的框框，這一趟由自己作主演繹，我很想快些做出成績來呢﹗哈......

只要肯落場必有合適位置

Lilian以獨立心理輔導員身份出發，暫時客戶方面多由朋友轉介，年輕層各有不同，但隨著人口老化，社會環境因為全球疫情而大受波動，好些中年男女已經提早面對職場危機，忐忑不安，她設身處地身同感受，用同路人的身份向大家以示振作。她說：

我在大學時間非常熱愛打壘球更是U Team成員，代表過HKU打聯賽，打過一壘二壘。還記得當時的我苦練希望成為投球手，練習到雙手磨損出血，可惜的是比賽還是因為我學藝未精輸掉了不少分數，被對手恥笑，事後我明白到自己其實不適合做投球手，於是退回其他位置，但從這一件事中我明白到做人只再肯落場，一定會有位置適合自己。

她補充：「同樣將這事放諸於面對中年危機的男女身上，我們必須要對自己過往做的事（貢獻及成就）認同，過去的漫長歲月中，無論是家庭、還是工作，對社會都屬於一種建設，有功亦有勞，必須為自己大力鼓掌，不要隨便質疑自己，面對過往生活上的刻苦經營，今天若想停下來就不妨停下來，休息一下，適當時候要對自己好一點。」

▲ 今天Lilian一手一腳創立TalkMatters Psychological Counselling，筆者問到她這一行是否很易賺錢？她笑著說：「我未有聽過做這一行業的人會發達，心理輔導員本著一顆同理心去做反而來得更是重要，每一個client來到時內心總是心亂如麻，我們在他們面前就要做到好比一個船錨，要將他們的心安定下來。」（攝影：陳永康）

Lilian表示，在某些心理學理論上，人到了中年約50/60歲左右，被稱為一個年紀是追求年紀、追求generativity的階段，會覺得生活上的意義和目標是幫助別人，特別幫助是年青的一群，退下來的中年人在這方面不妨多多發揮，這方面是需要鼓勵。

此外，她憶述還記得在舊公司時得悉一個調查，內容是日本（沖繩）的人份外健康和長壽，當主要的原因是他們長久以來都保持著健康的飲食關係、正常的社交關係和體力上的勞動，投入自己喜愛的生活空間，這方面大家不妨以作借鏡。

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記者：何偉雄