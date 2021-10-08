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【魷魚遊戲】兩台有意搶先拍港版《魷魚》　ViuTV版193+阿Dee演成奇勳木頭人？

娛樂 11:11 2021/10/08

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《魷魚遊戲》自於Netflix上架以來，以人性遊戲與血腥情節成為全球網民話題，劇集已成Netflix全球排行榜第一位的韓劇，早前網民盤點港版《魷魚遊戲》成網上熱話，而有報導指TVB和ViuTV確有意開拍類似《魷魚遊戲》劇集，即再度惹起網民熱議港版港色人選。

當《魷魚遊戲》播出後，網民已熱議李政宰飾演的主角「成奇勳」與譚俊彥撞樣，網民即自選其他角色港版人選，其中炎明熹跟AI木頭人形神俱似更成焦點，連本尊譚俊彥及炎明熹亦自我惡搞，在電視城拍照扮演此兩大角色。

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《魷魚遊戲》全球大熱。

TVB邀曾志偉演001老伯？

因《魷魚》成全民熱話，有報導指兩大電視台TVB及ViuTV有意趁勢開拍港版《魷魚》，當中TVB版本，譚俊彥及炎明熹必是指定人選，而網民亦提議劇中「兩頭蛇」女角韓美女，可由同樣風騷的陳煒飾演，至於001老伯吳一男，就建議由TVB內容營運總經理曾志偉擔演，不過志偉已屬高層，相信機會不大。

同場加映：Anson Lo訪問

至於ViuTV版本，網民討論更為熱列，其中成奇勳一角，就有人建議同由長髮高大的郭嘉駿 （193）演出，相信他可勝任此飽歷巨變的重要角色。

而其他人選建議如下：

地鐵神秘人孔劉

有網民提議此角可由外援張松枝演出，因張松枝一向有港版「孔劉」之稱，故外形上已具說服力。

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韓美女

騎牆版角色韓美女為求生存不擇手段，其實有悲劇一面，網民提議可由吳綺莉演出，曾在ViuTV《理想國》演出悲情媽媽的吳綺莉，應可勝任有餘。

姜曉

魷魚遊戲編號「067」號的「脫北者」姜曉是」，為了把孤兒院的弟弟和處於北韓的母親接來團聚，參加遊戲希望換來家人相聚的機會。韓國女模鄭好娟因此角大紅，而港版眾望所歸自然由氣質女演員談善言擔演。

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一二三木頭人

巨型AI公仔的冷酷表情和齊蔭髮型，跟《聲夢傳奇》炎明熹無異匹配，網民大膽建議可由ERROR阿Dee反串演出，因他扮嘢能力高，相信可跟TVB版炎明熹一較高下。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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