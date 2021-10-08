【黃色暴雨】小學生冒雨上學全身濕透 暖心學校為學生乾腳乾鞋乾襪

▲ 小學生冒雨上學全身濕透，暖心學校為學生乾腳乾鞋乾襪。

天文台在清晨4時40分發出三號強風信號，大批中小學生在黃色暴雨警告信號下冒雨上學，全身衫褲鞋襪盡濕。位於油塘的福建中學附屬學校，安排家長義工及校工為學生吹乾頭髮和校服、鞋襪等，並拿出備用的校服，讓濕透的學生換回乾爽的衣物。

天文台今早發出3號風球兼黃色暴雨警告信號，雖然幼稚園停課，但中小學生仍要冒雨上學。由於局部地區雨勢頗大，不少學生全身衫褲鞋襪濕透。福建附小表示，今早雨勢頗大，所有老師和同學的衫褲鞋襪都濕透，但看到學生不怕風雨堅持上學，都相當難忘的一幕。

徐區懿華校長表示，為了盡力不令孩子着涼，工友和老師們顧不上自己渾身濕透，先安頓學生，幫忙學生吹乾頭髮和校服、鞋襪等，也安排學校職員拿出備用校服，讓全身濕透的學生換回乾爽的衣物。

已開中央咪呼籲同學要把濕襪脫下，各班已安排同學乾腳、乾鞋、乾襪，請家長放心！

位於黃大仙區的中華基督教會基華小學陳章華校長也表示，今天雨勢頗大，不少家長送子女上學時雨傘被吹翻，

啲家長反晒遮，又背住書包，又攞兩把遮，好狼狽！

他指，學校的教職員非常有心，主動到學校附近為學生打傘，並開放禮堂讓學生直入疏導人群，避免家長及大批學生擠逼在學校門口繼續淋雨，現時已安排學生吹乾鞋襪。

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記者：鄺嫻