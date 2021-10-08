【國際比賽】「鋼琴神童」沈靖韜晉身蕭邦國際鋼琴大賽第二階段　成香港唯一代表

▲ 有「鋼琴小神童」之稱的沈靖韜成功晉身第二階段比賽，是唯一香港代表。（Wojciech Grzędziński NIFC攝）

第18屆蕭邦國際鋼琴比賽第一階段賽事經已完成，大會今日（8日)公布成績，有「鋼琴小神童」之稱的沈靖韜在87名選手中脫穎而出，成功晉身第二階段比賽，是唯一香港代表。

沈靖韜是今屆比賽唯一通過預賽的香港選手，他自小擁「鋼琴小神童」之稱，於2006年只得10歲時，在德國埃特林根國際青少年鋼琴比賽勇奪冠軍，打破世界知名鋼琴家郎朗12歲奪冠的紀錄，成為全城焦點。詳情即看：【下一頁】

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蕭邦國際鋼琴大賽是5年一度的音樂界盛事，今年10月2日至23日於華沙舉行比賽。根據大會資料，今年有超過500名鋼琴家報名參賽，164人入圍預賽，包括3名香港代表。評審其後於151位出席預賽的選手中選出87人參與第一階段賽事，當中只有45人脫穎而出，成功晉身第二階段比賽。比賽設第1至第6名，冠軍選手將得4萬歐元獎金、亞軍及季軍分別得3萬及2萬歐元獎金。第4至6名亦分別可獲7,000至1.5萬歐元獎金不等。

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記者：黃穎津