【暴雨成災】跑馬地樂活道大幅棚架倒塌　2名司機一度被困

▲ 跑馬地大幅棚架倒塌。

本港今日天氣惡劣，三號強風信號現正生效。今早（8日）約10時半，跑馬地樂活道近比華利山有一6米乘6米的棚架倒塌，來回方向暫時全線封閉，附近一帶交通嚴重擠塞。兩名司機一度被困，警方及消防接報後到場將司機救出，其中一人手部受傷，另一人則沒有受傷。

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運輸署表示，因棚架倒塌，樂活道(來回方向)近比華利山的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。

另外，因應天氣情況惡劣，全港多條道路擠塞，其中不少網民更大呻吐露港往九龍方向塞車。

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責任編輯：郭詩詩