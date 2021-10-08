【開心速遞】痴情阮政峰向姜麗文示愛被拒 池子孝情路多折曾戀三姨+Venus
娛樂 12:43 2021/10/08
TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》近日有新感情線，昨晚一集池子孝（阮政峰飾）力追Lisa（姜麗文飾），更租下戲院模仿戲中男主角向Liza示愛，十分浪漫。
過往，池子孝曾跟三姨（蘇韻姿飾）拍拖，之後曾跟George（張明偉飾）扮Hehe，上一段戀情則是與Venus（鄺潔楹）交往。
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昨晚的《開心速遞》播至第1379集「我愛Liza」，劇情講述子孝想盡辦法親近Liza，跟她關係越來越好。另一邊廂，池富暗中監視子孝與Liza，擔心二人相戀後，子孝會離他而去，還遷怒撮合子孝和Liza的熊家各人。
子孝設法討好Liza，視子孝為朋友的Liza終於發現其心意，大感苦惱，並向樹根等人求助。子孝被拒愛後變得一蹶不振，樹根等見狀不忍，決定幫他追求Liza。
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為了追求Liza，子孝特意租下戲院10分鐘，化身成戲中男主角彈Ukulele兼手劈椰子，向Lisa表白。Lisa表示她向來將家人放在首位，只要池子孝之後願意跟她回菲律賓，二人便可開始發展。
池富得悉後兒子示愛失敗後，安慰兒子並提出父子一同努力賺錢。
阮政峰今集表現十分痴情，令不少網民大感肉緊，劇情暗示子孝會去菲律賓再追求Lisa，這段感情線似仍發展。
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撰文 : TOPick柴犬出動