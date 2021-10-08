【停車拎匙】的士司機停車買麵包忘拎車匙　車門反鎖無奈爆窗開車門

▲ 的士司機停車買麵包忘拎車匙，車門反鎖無奈爆窗開車門。

如果你是車主發現車匙鎖在車內，會點處理？有的士司機日前打算停一停車買麵包，後來才發現沒帶車匙而車門反鎖，情急之下他選擇砸爆車窗玻璃開門，被網民笑稱：「是香港最貴的麵包」。

網民於Facebook群組「馬路的事討論區」上載車Cam影片，目擊一名的士司機沒有熄匙下，停車到附近買麵包，豈料車門竟反鎖。

在呢個位入去買幾個麵包，係需要代價。佢冇熄車，諗住買幾個麵包好快啫。點知反鎖咗😂

從影片可見，的士停泊在西環卑路乍街1個行人過路處，司機身上沒有帶車匙，於是到附近商場借螺絲批。起初司機嘗試撬車窗，但不成功。最後他把心一橫，起手大力敲破車窗，敲了6次後終成功爆窗，伸手到前座開車門。

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影片引起網民熱烈討論，不少人笑指司機買的麵包非常貴，而且司機敲起來相當「熟手」，相信並非首次出現類似情況，亦有人指司機很有性格、果斷，「話爆窗就爆窗」：

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責任編輯：羅嘉欣