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【香港運動員】新都城中心體育主題活動　李慧詩任嘉賓親身體驗4大運動項目【內附詳情】

休閒消費 12:05 2021/10/08

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場內設有AR虛擬跑步及游泳遊戲裝置，以及「香港體育學院虛擬導賞團」VR 360虛擬導覽。（相片來源：MCP新都城中心提供）

香港運動員於早前東京奧運、殘奧及全運會中，取得亮麗佳績令全城振奮。香港體育學院與新都城中心2期及3期打造「體通體透體育學院」主題活動，由10月10日起至10月31日，可試玩4大運動項目專業訓練專區，並欣賞運動員的裝備及相片，感受運動員的奮鬥歷程。

《體通體透體育學院》有多個1:1精英運動員的人形打卡裝置，可以與張家朗、何詩蓓及李慧詩等一同合照留影。（相片來源：MCP新都城中心提供）

10月9日的「體通體透體育學院」開幕禮，更有「牛下女車神」李慧詩、東京奧運滑浪風帆選手陳晞文及空手道運動員李振豪任嘉賓，分享運動員生涯歷程及成功背後的故事。10月16、23及31日亦先後邀請張小倫、崔浩然、余翠怡、陳浩源、梁育榮、杜凱琹、李皓晴及蘇慧音擔任嘉賓，分享他們早前出戰奧運及殘奧的經驗及心路歷程，亦會談及全職運動員的練習過程及日常生活等等，更有機會與他們在台上互動及合照，機會難得。

由10月10日起至10月31日，商場設有4項運動體驗區，包括單車體驗區、賽艇體驗區、滑浪風帆體驗區及H‧COINS會員專享劍擊體驗區，部份更是專業訓練器材。香港體育學院亦安排專業教練坐鎮，介紹該項運動項目的小技巧，完成指定任務更可贏取體院送出的限量精美禮品。

場內可以站上滑浪風帆，體驗揚帆出海的感覺。（相片來源：MCP新都城中心提供）

香港體育學院亦特別展出精英運動員的裝備，包括「重劍女神」江旻憓出戰里約2016奧運會時所佩戴的面罩、香港羽毛球混雙拍檔鄧俊文和謝影雪於2020東奧所穿著的球衣及使用的球拍、李慧詩在國際賽事所穿的手套等，相當珍貴。

空手道運動員劉慕裳於第十三屆亞洲空手道錦標賽取得銀牌時穿著的比賽袍。（相片來源：MCP新都城中心提供）

MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY x 香港體育學院《體通體透體育學院》

地點：新都城中心2期 L1天幕廣場

日期：10月10日至10月31日

展覽開放時間：11am至9pm

運動體驗區開放時間：周一至周四2pm至6pm（只開放劍擊、單車體驗區），周五2pm至6pm，周六、日及公眾假期12nn至7pm

記者：張頌婷

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