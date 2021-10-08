【香港運動員】新都城中心體育主題活動 李慧詩任嘉賓親身體驗4大運動項目【內附詳情】
香港運動員於早前東京奧運、殘奧及全運會中，取得亮麗佳績令全城振奮。香港體育學院與新都城中心2期及3期打造「體通體透體育學院」主題活動，由10月10日起至10月31日，可試玩4大運動項目專業訓練專區，並欣賞運動員的裝備及相片，感受運動員的奮鬥歷程。
10月9日的「體通體透體育學院」開幕禮，更有「牛下女車神」李慧詩、東京奧運滑浪風帆選手陳晞文及空手道運動員李振豪任嘉賓，分享運動員生涯歷程及成功背後的故事。10月16、23及31日亦先後邀請張小倫、崔浩然、余翠怡、陳浩源、梁育榮、杜凱琹、李皓晴及蘇慧音擔任嘉賓，分享他們早前出戰奧運及殘奧的經驗及心路歷程，亦會談及全職運動員的練習過程及日常生活等等，更有機會與他們在台上互動及合照，機會難得。
由10月10日起至10月31日，商場設有4項運動體驗區，包括單車體驗區、賽艇體驗區、滑浪風帆體驗區及H‧COINS會員專享劍擊體驗區，部份更是專業訓練器材。香港體育學院亦安排專業教練坐鎮，介紹該項運動項目的小技巧，完成指定任務更可贏取體院送出的限量精美禮品。
香港體育學院亦特別展出精英運動員的裝備，包括「重劍女神」江旻憓出戰里約2016奧運會時所佩戴的面罩、香港羽毛球混雙拍檔鄧俊文和謝影雪於2020東奧所穿著的球衣及使用的球拍、李慧詩在國際賽事所穿的手套等，相當珍貴。
MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY x 香港體育學院《體通體透體育學院》
地點：新都城中心2期 L1天幕廣場
日期：10月10日至10月31日
展覽開放時間：11am至9pm
運動體驗區開放時間：周一至周四2pm至6pm（只開放劍擊、單車體驗區），周五2pm至6pm，周六、日及公眾假期12nn至7pm
記者：張頌婷