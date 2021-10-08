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【Staycation】Klook夥康得思酒店推全港首個Keigo主題住宿　入住即送Keigo禮包+多個Keigo家族打卡位【內附連結】

休閒消費 12:33 2021/10/08

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Klook與香港康得思酒店聯乘推出全港首個Keigo主題Staycation 。(Klook 提供)

Keigo家族突襲注意！Klook與香港康得思酒店聯乘推出全港首個Keigo主題Staycation ——「我的 Staycation 不可能那麼壞」。由酒店大堂區域到電梯再去到專屬主題房間，都可以見到Keigo家族的蹤影。Keigo主題客房內亦有不少精采有趣的佈置
，讓你隨處都可以與Keigo家族打卡留影。每房更可獲一份價值逾$450的Keigo主題禮品包，包括Keigo主題單肩布袋、收納布袋及⾦屬徽章。

多個特色Keigo主題客房設備，包括多款Keigo 家族的抱枕、Keigo人氣作品，亦設有電視放映得意動畫。玻璃窗及浴室更貼上了得意長頸鹿貼紙，讓你隨處都可以與Keigo家族打卡留影！房內亦有Keigo主題的拖鞋，十分貼心。另外入住全景商務客房更有1.5米高的巨型鱷魚抱枕躺在沙發伴你Staycation！

    點擊圖片放大
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是次主題住宿優惠類型如下：

1. Keigo - 我的 Staycation 不可能那麼壞： 高級客房 + The Place自助早餐 + 下午茶 + Keigo主題特色禮品包

每晚$1,788起（原價：$2,325），即可入住高級客房 (提供雙人床/兩張單人床），連入住當日於The Place 享用雙人下午茶餐及翌日享用雙人The Place自助早餐。每房更可獲一份Keigo主題禮品包，包括Keigo主題單肩布袋、收納布袋及⾦屬徽章。另外，入住期間於酒店所有餐廳消費即享85折優惠，包括客房送餐服務。

預訂日期由即日起至12月29日 ，入住日期：10月18日至12月31日（12月24,25日除外）

2. Keigo - 我的 Staycation 不可能那麼壞：高級客房 + The Place自助早餐

每晚$1,428起（原價：$1,857），即可入住高級客房 (提供雙人床/兩張單人床），連翌日於The Place享用雙人自助早餐。每房更可獲一份Keigo主題禮品包，包括Keigo主題單肩布袋、收納布袋及⾦屬徽章。另外，入住期間於酒店所有餐廳消費即享85折優惠，包括客房送餐服務。

預訂日期即日起至12月29日，入住日期：10月18日至12月31日（12月24,25日除外）

現在前往Klook官方網站旅遊網誌，或登入Klook Facebook專頁了解詳情。

記者：郭秀芳

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