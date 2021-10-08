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【暴雨成災】多區每小時逾70毫米雨量　港島多處水浸成災影響交通

社會 12:28 2021/10/08

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天文台在早上11時45分發出黑色暴雨警告，市民在網上發布各區水浸，狀況慘烈，有部分地區水深高達市民小腿位置。

在今日（8日)中午約12時，香港島多區水浸，有網民指「維園對出變咗游泳池」。此外，西環東邊街車行道、怡景道、勵德邨、銅鑼灣一帶亦出現水浸，影響交通，市民也要在水中行走。

此外，有網民上載水浸情況，網民在「香港突發事故報料區」發文，指灣仔皇后大道東及堅尼地道位置出現水浸，路人走過時甚見狼狽。同時間，港九新界多區交通非常擠塞，多區出現車龍。同時，筲箕灣柴灣道、慈幼學校對出開始水浸，圖片所見下斜位置全部版雨水淹蓋。

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以上圖片來源自Facebook 筲箕灣人筲箕灣事、香港突發事故報料區、西環變幻時、車cam L（香港群組）。

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記者：黃穎津

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