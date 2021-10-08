【2021香港圖書館節】公共圖書館逾百場講座劇場工作坊　逛AR互動展覽體驗閱讀樂趣

▲ 2021香港圖書館節，超過100場線上線下精彩節目，與文青和親子讀者攜手探索閱讀的種種可能性。(公共圖書館提供)

由香港公共圖書館推出的「香港圖書館節2021」，今屆以「喜閱有你 攜手同行」為主題，透過現場AR互動體驗、多媒體藝術展覽、網上讀書會、專題講座、故事劇場和親子工作坊等超過100場線上線下精彩節目，與文青和親子讀者攜手探索閱讀的種種可能性，投入一場光影閱讀盛宴。今年圖書館節的構思以圖書館為主體，展示公共圖書館在2022年邁向60周年之際，將繼續傳承喜閱文化，聯繫讀者、書籍和作家，共享喜閱。

▲ 今年圖書館節的構思以圖書館為主體，展示公共圖書館在2022年邁向60周年之際，將繼續傳承喜閱文化，聯繫讀者、書籍和作家，共享喜閱。

第三屆「香港圖書館節」由10月9日至11月28日於香港中央圖書館及18區分區圖書館舉行，公共圖書館與不同單位及閱讀夥伴合作，透過「互動光影」、「啟蒙之光」、「解憂之光」和「喜閱時光」四大方向，分別以故事串連5種嶄新閱讀視角的《觸動喜閱》互動展覽、透過流動影像和舞蹈為文字賦予動態的《See字進入》多媒體藝術展覽、以文字療癒人心和讓斜槓族增值的講座及工作坊，以及由素黑和蔣慧瑜主持的「作家在線」網上讀書會，連同多個親子工作坊和網上活動，讓大家以不同視點體驗閱讀樂趣。

▲ 香港圖書館節觸動喜閱互動展覽AR互動體驗區。(公共圖書館提供)

《觸動喜閱》互動展覽

由香港理工大學設計學院策劃，以建館20年的香港中央圖書館建築本體為主角，結合傳統與跨媒體閱讀的「互動光影」，化成五個AR互動體驗區：「互動體驗書」、「全息投影擴增實境體驗」、「沉浸式體驗」、「平視式體驗」和「文字互動體驗」，讓讀者置身故事章節，全新感受不一樣的閱讀體驗。

▲ 香港圖書館節舌尖上的藝術糖畫表演。(公共圖書館提供)

《See字進入》多媒體藝術展覽

圖書館節與新視野藝術節聯合推出的《See字進入》多媒體藝術展覽，由新媒體藝術家洪強以創作合作意念(Creative Collaboration)為主導，召集多位不同媒界的創作人跨年創作，把詩、詞、散文和小說等中國文學瑰寶文字，妙手轉化成視藝元素，結合流動影像和香港舞蹈家朱仟青、李拓坤及邱加希的現場演繹，貫穿四組視覺空間，讓讀者重新細味60至90年代香港著名作家的文學魅力。現場參觀者可透過投射影像、聲音和不同觀景器欣賞展覽，同時緬懷香港昔日景象，感覺恍如穿越時空。

《觸動喜閱》《See字進入》展覽

日期：10月23日至11月2日

地點：香港中央圖書館展覽館

記者：李越樺