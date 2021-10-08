【MIRROR教材】姜濤五官填充題睇「教主」學Body　港媽自製MIRROR小一英文工作紙

▲ KOL和牛媽媽為激勵女兒學習自製了MIRROR英文工作紙，大受港媽們歡迎！

男團MIRROR今年人氣爆燈，歌影視都見到12子的蹤影，更成為廣告商寵兒。MIRROR的魅力還攻陷港媽的心，多個媽媽Group昨瘋傳一份以MIRROR為題的小一英文工作紙，當中最吸睛是以姜濤大頭靚相及盧瀚霆（Anson Lo）全身相做的身體部位填充題，睇到一眾港媽心心眼。

這份別出心裁的小一英文工作紙，原來出自facebook專頁「和牛b的成長日記」的和牛媽媽手筆，育有2孩的和牛媽媽接受TOPick訪問時表示，自己和6歲大女都是鏡粉，囡囡是「小神徒」最愛教主Anson Lo、之後是姜濤和呂爵安（Edan）；媽媽則是「團粉」，Anson Lo、姜濤、Edan、陳卓賢（Ian）及隊長楊樂文（Lokman）等人都喜歡。

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和牛媽媽表示，女兒升小一後雖然已適應學校生活，但她陪伴女兒學習時發現，其學習進度未如理想，尤其是英文科，「總係提唔起勁、唔入腦、唔想學習，特別係英文，佢真係比較弱，所以，我唯有諗個辦法令佢投入少少啦。」

她有見女兒最近經常唱教主新歌《Megahit》的洗腦歌詞「Oh uh Oh uh Oh uh」，所以靈機一觸將教主、姜濤和Edan加入英文教材。

▲ 女兒做得好投入！（受訪者提供相片）

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她表示工作紙製作了約4小時，第一頁是關於Pronouns（代名詞）、第二頁用Anson Lo全身相填充身體部位，第三頁用姜濤大特寫填充五官英文，最後交由Edan負責情景對話題。「我本身想用CK嗰張相，滿足我自己，但太噴血了！」對於被港媽們大讚製作精美，和牛媽媽謙稱是本身人物夠靚仔而已！

和牛b一見到呢幾頁工作紙就笑到甜絲絲，我都係第一次見佢見到工作紙咁開心！

「前夫」網民求分享

和牛媽媽希望女兒可以堅持學習有進步，起碼不要抗拒讀書，連老公也無奈道，「唉，佢都係要行呢一著㗎啦⋯⋯」不少港媽網民留言感謝和牛媽媽的製作，希望她會繼續推出系列，但和牛媽媽暫未有計劃再製作，「因為都係睇阿女情況。」點擊圖片即睇網民意見︰

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記者︰林綺玲