【AA制夫妻】結婚2年丈夫奉行AA制　孕妻委屈連產檢費都各付一半

▲ 一名孕妻指丈夫婚後奉行AA制，甚至連產檢費用都提出各付一半。

婚後處理家庭開支是一大學問，夫妻是否事事都要計到足？台灣一名孕妻指丈夫婚後奉行AA制，對方甚至連產檢費用都提出各付一半，令她心裡難受，覺得自己正承受著懷孕痛苦，可是丈夫還要跟她計算。

該名孕妻日前在網上討論區「Dcard」發文，表示與丈夫結婚兩年，一直以來吃飯、各方面使費都是AA制。不過，丈夫收入多她一倍，她月薪4萬台幣（約1.1萬港元），丈夫則月入8萬台幣（約2.2萬港元）。她最近懷孕了，丈夫問她產檢費用他先出還是她先出，再給對方一半錢，讓她有點不開心︰

覺得我吐得要死身體很難受，又要承受身材走樣的各種問題，結果產檢費用還要跟我AA……

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產檢費AA制 月子中心自付

孕妻怕說出來會引起夫妻紛爭，大嘆「做人好難」。她補充與丈夫拍拖5年、結婚2年，日常吃飯各付一餐AA制外，丈夫不時請她吃大餐及送小禮物，因此她沒想過丈夫在產檢費用上會跟她算得那麼清楚。她提及會到月子中心坐月，但因是自己想住，因此費用由她負擔，只是她覺得自己已獨自承受懷孕辛苦，「產檢（費用）還要跟我AA」。她又指出︰

我們平時家事會分工，他煮飯我洗碗，他掃地我拖地。小孩也會照著這模式，可能我餵奶，他晚點再幫小孩洗澡之類的。

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網民︰孕婦付出不能用金錢衡量

網民對孕妻丈夫的AA制程度感到嘩然，有感這個丈夫太計較了。有人揶揄，「小孩跟他姓會給妳一筆錢嗎？」而且有網民認為在懷孕這事上，女性的付出是不能用金錢去衡量，並建議孕妻與丈夫溝通清楚，否則將來孩子出生後的費用愈來愈多，是否事事計到盡。點擊圖片睇更多網民意見︰

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孕妻看到網民一面倒指責丈夫後，更新指已跟丈夫溝通，他感到非常抱歉，並稱「真的沒想太多，他會負擔生產費用之類的」。他們會開設聯名戶口，按收入比例存錢當公數，有任何花費就從這個帳戶處理。

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責任編輯：王明芳