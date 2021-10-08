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【師傅愛你】七仙羽殺入時裝界仙氣登場　七師傅曾被當澀谷日本妹

娛樂 12:35 2021/10/08

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

銅鑼灣時代廣場邀請日本京都的設計品牌「SOU・SOU」合作，由即日起至11月7日期間開設其首間香港官方快閃店，把時尚日式生活美學帶到香港，並找來「七師傅」七仙羽、創作歌手馮允謙、Angelababy同門師妹譚旻萱（Mandy Tam）示範日系時裝。
 
首次踩界做時尚潮人的七師傅將「師傅愛你」的正能量融入時裝，在拍攝造型照自創了不少「仙氣」甫士。

七師傅被誤當日本妹

原來七師傅亦愛日本文化，更自爆與「日本」有關的豔遇：「因生得嬌小可愛，多次遭外國人誤會是日本妹，被讚生得靚同讚Kawaii，但有次在克羅地亞旅行時，由於我皮膚較黑，亦有外國人來搭訕，以為我來自澀谷，不過自己一向對口多多的男仔沒甚興趣。」
 
七師傅表示因疫情後，希望可與外籍男朋友去京都旅行，最希望可以與男友穿京都和服在滿天秋葉下影相留念。

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馮允謙譚旻萱「思鄉」
 
至於馮允謙亦透露掛念「鄉下」：「以前常跟朋友計劃去日本，這個月就會想起是看紅葉的季節，現在唯有要吃多一點日本菜，穿日本時裝品牌來止咳。」
 
此外，譚旻萱（Mandy）也稱已很久未有到過日本馬拉松式買衫歎美食，所以有SOU・SOU的快閃店來到香港，令她相當相當興奮。

最新影片推介：Anson Lo訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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