【重見光明】天生失明受盡欺凌不言棄成演說家　做4次手術重見光明被眼前一幕震撼

很多人都可以用眼睛欣賞美麗事物，但有些人卻未必如此幸運擁有視力。美國有一名女子天生失明，更因身體缺憾遭受欺凌，但她從不言棄，直到5年前經歷了4次的眼科手術，終可以重見光明，更成為演說家，不過眼前的一切卻令她感到十分震撼，同時十分感恩現時擁有的生活。

▲ 41歲女子奧利維亞（OliviaDurant），因自小失明包受欺凌。（圖片來源：OliviaDurant tiktok）

據《Unilad》報導，在美國加利福尼亞州（California）洛杉磯市（Los Angeles）一名41歲女子奧利維亞（OliviaDurant），因自小失明包受欺凌，更因韌帶鬆弛直到4歲才可以走路。直到2016年，她接受了復明手術，要在十個月內接受4次手術，每次手術後更要戴上眼罩、護目鏡等作保護。

雖然過程奧利維亞都有所擔心，怕脆弱的視網膜會出現問題，幸好手術十分成功，重見光明。奧利維亞之後時常在社交媒體上分享自己不見天日的時光，及重見光明的感受，她指很多人都不了解為何會失明，除了是先天性，也會有可能因受傷及疾病所致，每個盲人所面臨的情況都可能有所不同。

「失明是一種『光譜』，每個盲人都不一樣；我無法辨認人、無法獨外出，也無法看電視。」

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復明後奧利維亞十分開心，也坦言「非常震撼」，有網友問到她恢復視力後什麼事情最讓自己震驚時，她說：「最震驚的事情莫過於終於在鏡中看到自己。」她坦言鏡中看到自己的樣子後，覺得「她」是另一個人，當下無法認出自己，感覺像對著「最熟悉的陌生人」打招呼，感覺很忐忑不安。「仿似出現了身分認知危機，因為當下我無法認出自己。」

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復明後奧利維亞努力適應生活，現居於美國洛杉磯，她身兼多職，是一名劇院製作人、演說家及運動員。她十分感恩現時擁有的生活，希望透過自己的故事勉勵他人，努力向未來邁進。

「如果有人告訴你，你不能為你的夢想而努力，那不是真的。在我做復明手術前，我做了很多其他人告訴我可以做的事。當你嘗試做別人認為不可能的事情時，即使你失敗了，你領會到的都能幫助你下次成功。」

奧利維亞又指即使人們有殘疾，但這不代表他們做錯事，他們人生仍能很美好。她又呼籲大眾若見到社區內有殘疾人士，可以上前問候一句，多加關心，都能點亮他們的人生。

「大家在疫情期間，都經歷過、感受過孤獨感，有些殘疾人士和長者可能每天經歷著這種孤獨，大家都可以幫助緩解這些情況。」

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責任編輯：羅嘉欣