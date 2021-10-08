【施政報告2021】楊潤雄指公營學校教師對《基本法》有認識是必要條件　會參考公務員招聘準則

▲ (左1)教育局局長楊潤雄。（陳靜儀攝）

特首林鄭月娥日前公布新一份施政報告，各局局長分別就施政報告進行解說。勞工及福利局局長羅致光、食物及衞生局局長陳肇始、教育局局長楊潤雄及民政事務局局長徐英偉今早（8日）就施政報告進行解說。

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最新一期《施政報告》提到，教育局將制訂教師專業操守指引及示例，為教師的責任提供清晰、有系統的指引。另外2022/23學年起，公營學校的新聘教師必須通過《基本法》測試，方獲聘用。當局會加強有關《憲法》、《基本法》、國家安全教育及教師操守的培訓。

教育局局長楊潤雄表示，下學年開始，公營學校新入職及新聘請的老師需要通過《基本法》測試，理念是因為公營學校的課程中有很多機會是涉獵到《基本法》等。他認為作為一名作為公營學校的教師，對《基本法》有一定的認識是必要的條件，當局會參考公務員招聘中要通過考試的準則，作為對新入職老師的要求。另在教師流失的問題，他承認曾聽過教師有比往年較大的流動，但強調在開學後，學校的運作仍然正常。

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至於教師專業操守的實務指引方面，他稱主要是根據過往處理了200多宗教師專業失德的個案，以及過去一段時間的投訴個案及法庭判案等，就有關經驗及情況考慮「何謂一名合適的老師」，或是否乎合法例要求的老師等，指引會將有關實例情況清晰表達出來，強調對老師來說可更清晰得知教育局及社會對其要求，而將來亦可以更加清晰執行教育條例下的權力。

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記者：郭詩詩