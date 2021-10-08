【施政報告2021】鄭若驊晤法律界選委　講解施政報告主要措施

▲ 律政司司長鄭若驊資深大律師今日（8日）與選舉委員會法律界界別分組委員以及界別分組內團體選民的代表會晤，講解《施政報告》內有關律政司的主要措施，有關措施獲法律及爭議解決業界鼎力支持。（政府新聞處）

律政司司長鄭若驊資深大律師今日（8日）與選舉委員會法律界界別分組委員以及界別分組內團體選民的代表會晤，講解《施政報告》內有關律政司的主要措施，呼籲法律界攜手發揮香港獨特優勢，更好融入國家發展大局。

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鄭若驊首先指出，律政司會致力建設香港成為亞太區國際法律及爭議解決服務中心，全面配合國家的政策。她強調「十四五」規劃、粵港澳大灣區發展及《前海方案》為香港的法律及爭議解決業界創造龐大的機遇，律政司推出的措施有助業界進一步發展。繼多項香港與內地民商事司法協助的安排陸續落實，律政司將會向立法會提交條例草案以實施《關於內地與香港特別行政區法院相互認可和執行民商事案件判決的安排》，並繼續探索完善「港資港法港仲裁」等便利香港法律界開拓內地市場的措施。與此同時，律政司積極爭取在香港設立國際爭議解決中心和國際組織在香港舉行決策會議，促進國際法律合作和交流；以及透過粵港澳大灣區三地法律部門聯席會議，善用「一國兩制三法域」的特點來推廣香港的法律及爭議解決服務。

鄭若驊接着指出，律政司將繼續推行「願景2030—聚焦法治」以促進社會對法治的正確理解和認識。在11月1日至5日舉行的香港法律周，律政司將主辦與法治有關的研討會、推出客觀法治資料數據庫及討論法律科技的事宜。律政司並會以「互聯互通」、「賦能起動」和「增益提升」為主題，舉辦豐富的活動來推展法治教育，包括：律政動畫廊、話劇、法律常識問答比賽、短片創作比賽、法治之旅以及與其他司法管轄區的法律交流等。

鄭若驊向與會者強調，《施政報告》內加強《憲法》、《基本法》和國家安全教育的措施，有助提升向心力，她指出律政司明年將再次舉辦《基本法》研討會和國安法法律高峰論壇，以及出版《基本法》起草材料和案例精選，讓社會各界清楚認識《憲法》和《基本法》的關係，以及維護國家安全的重要性。律政司亦會協助教師預備《憲法》和《基本法》的教材，讓他們向學生傳授正確知識，同時已在新學年推出「明法．傳法」計劃，透過講座和參觀等活動向學生宣傳《憲法》、《基本法》、國家安全和法治精神。

為吸引及留住頂尖法律人才，鄭若驊指出《施政報告》推出一系列措施，包括調整人才清單中現有「爭議解決專才及業務交易律師」行業和專業領域、放寬仲裁員和調解員的資歷要求，以及恆常化「為來港參與仲裁程序的人士提供便利先導計劃」等來增強香港的實力。

最後，鄭若驊感謝與會者對律政司措施的支持，令律政司可更順利地展開工作。她強調，律政司會積極跟進和盡早落實《施政報告》中各項措施，以鞏固香港的法治根基，進一步提升香港作為國際法律、促成交易及爭議解決樞紐的地位。

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責任編輯：曾卓鋒