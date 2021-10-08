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【商場活動】太古城中心化身《高智能方程式》賽車場　1:1賽車+RV實體虛擬賽車系統打卡熱選【內附詳情】

休閒消費 13:27 2021/10/08

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

1:1加賀愛車凰呀—OGRE AN-21 Super Aeroboost Mode。（商場提供）

經典日本動漫《高智能方程式》誕生30周年，太古城中心特意請來風見隼人、新條直輝、布里德•加賀等主角參加《新世紀GPX高智能方程式世界巡展香港站太古城中心GP》，現場化身為高智能方程式賽車場，除有RV實體虛擬賽車體驗，還首次展出兩部1:1的高智能方程式賽車，現場見到的確非常震撼，大家一定要去打卡啦！

大家想變身職業車手、感受風馳電掣的極速快感，只要到太古城中心登上實體電競級賽車椅，捉緊軚盤及控制油門就可以！現場的《高智能方程式》X Formula Square RV實體虛擬賽車系統透過屏幕上RV技術實時傳送的車上鏡頭畫面，操控各款參照雷神設計的遙控車，便可來一場極速比賽，爭奪冠軍殊榮！由即日起到livehappy.cityplaza.com免費登記預約便可參加。

大家要打卡必不能錯過兩架1:1真實比例經典戰車，包括隼人愛車雷神30周年特別配色—νASURADA AKF-0/G Livery Edition Lifting Turn Mode，以及同樣首度登場的1:1加賀愛車凰呀—OGRE AN-21 Super Aeroboost Mode，必定勾起大家不少童年回憶，而且打卡絕對一流。

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商場誠邀版權方借出剛剛於日本完成的《高智能方程式30週年展》超過90幅設定稿和劇照於場內展出。現場更設《高智能方程式30週年世界巡展香港限定店》，販售全球首發限量周邊產品，包括三位主角風見隼人、新條直輝、布里德•加賀為主題的特別限量版T-Shirt、腕錶及模型等，SUGO車隊支持者萬勿錯過。

活動詳情

日期︰即日至10月27日

時間︰中午12時至晚上9時

地點︰太古城中心2/F中庭及中橋

記者︰梁靜詩

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