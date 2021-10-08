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【男排女將】鄧麗欣封港區視后　《太平紋身店》+《調教你MIRROR》入圍亞洲學院創意獎　

娛樂 13:14 2021/10/08

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鄧麗欣（Stephy）憑ViuTV劇《男排女將》入圍由新加坡媒體發展管理局（IMDA）主辦的的亞洲學院創意獎（Asian Academy Creative Awards）成為香港區最佳女主角，另一套ViuTV劇《太平紋身店》則奪得香港區最佳戲劇節目，而《調教你MIRROR》則為香港區最佳一般綜藝、遊戲或比賽節目冠軍。

TVB連續兩年未有出現在名單上，暫未知有否報名。

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IMDA主辦的的亞洲學院創意獎日前公布各國及地區大獎入圍名單，該區冠軍將角逐亞洲區獎項，並將於12月公布最終結果。

Stephy憑《男排女將》成為香港區最佳女主角，今次將面對日劇《全裸監督2》的智森田望、韓劇《Sweet Home》的李是英及內地劇《贅婿》的宋軼等對手。

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此外，其他ViuTV節目亦有入圍，包括由黃德斌、姜濤和周秀娜等主演的《太平紋身店》奪得香港區最佳戲劇節目；由梁祖堯及MIRROR主持的《調教你MIRROR》成為香港區最佳一般綜藝、遊戲或比賽節目冠軍。

至於由潘啟欣、許綽婷及岑樂怡主持的《當遊客不存在》成為香港區最佳資訊節目；由鄧文瀚（STEM Sir）、李子俊、王頌茵主持的《STEM精讀班》成為香港區最佳兒童節目。

撰文 : TOPick柴犬出動

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