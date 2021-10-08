【好人好事】大埔母女執到CHANEL銀包網上尋人　失主同步發帖網民助成功相認

▲ 大埔有母女執到銀包網上尋人，失主同步發帖，成功相認。

不見銀包認真頭痕，錢銀事小，內裡的證件要報銷及重新申請最麻煩。大埔有街坊昨日（7日）遺失銀包，在網上發帖尋物，網民旋即告知剛好有另一名街坊發帖尋找銀包失主，彼此很快相認，失主成功取回銀包，見證大埔好人好事！

大埔街坊執到CHANEL銀包

昨日（7日），facebook群組「大埔TAI PO」在不到一小時內，有兩名街坊先後發帖，首先有女網民表示媽媽執到銀包，媽媽比較年長不懂致電信用卡中心找卡主，故此女兒出手在網上發帖找物主。

家人喺大埔執到呢個銀包，裏面冇身份證冇現金，想睇下邊位跌咗請聯絡我，如果冇人認領過幾日會攞去差館。

帖文附有一張相片，從照片可見有一個名牌黑色CHANEL、一張個人八達通、一張提款卡及一張信用卡。

銀包失主同一群組發帖

另一方面，失主未有發現以上帖文，在同一facebook群組「大埔TAI PO」發帖，跟前帖相隔約50分鐘，事主指在6時半左右在位於榮暉花園商場的明星酒樓附近的7-11便利店購物後，行至附近來往大美督及大埔墟港鐵站75K巴士站，發現不見了銀包。

請問有無人執到個黑色Chanel card holder？入面有八達通，幾張信用卡同幾張匯豐提款卡。

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群組的管理員特意加上Hashtag「#尋找人與物」，方便網民容易找到失物相關的帖文。有眼利及細心的網民發現，該帖文跟另一則找銀包失主的內容吻合，隨即在留言提醒失主，有好人網民更附上帖文連結，方便失主聯絡。失主在尋物帖文留言︰

係我呀，係我呀！唔該你呀！我pm咗你。

網民協助下成功相認

雙方在網民的協助下，成功在facebook相認，並相約交收銀包，事主失而復得非常開心，感激執到銀包及網上發帖的好心母女，以及感謝網民協力，大讚︰

真係好好彩呀！大埔真係好多好人！多謝大家！多謝xxx（尋物主的facebook名字）同你媽媽。

其他網民得知失主很快找回銀包，為她感到開心，大讚大埔街坊很厲害，好人好事。更多留言見下圖︰

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責任編輯︰王明芳