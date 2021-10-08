【打擊販毒】海關機場檢獲180公斤冰毒　總值1.2億元

▲ 海關在本周檢查一批由墨西哥進口報稱是太陽能燈的貨物，在背板中搜出180公斤冰毒，總值1.2億元。（曾秋文攝）

海關在本周檢查一批由墨西哥進口報稱是太陽能燈的貨物，發現貨物並無電源接駁裝置，在背板中搜出180公斤冰毒，總值1.2億元，其後拘捕3名收貨的男子，相信是物流公司職員。此外，昨日(7日)在落馬洲在一個快遞郵件中檢獲14公斤海洛英，總值約2000萬元。

海關毒品調查科機場調查課監督李文樂表示，本月5日透過風險評估，揀選一批由墨西哥空運來港，報稱是太陽能燈的貨物，根據經驗該國少有這類產品來港，引起關員懷疑，檢查該件由木箱包裝的貨物，內裡是5塊太陽能板，並非太陽能燈，經X光機檢查後發覺當中影像有可疑，打開木箱發現背板有被撬開過的痕跡，太陽能板內沒有任何電線或接線盒，亦即是無法運作，撬開背板發現有密封膠袋載有白色結晶體，經毒品快速測試，初步證實對冰毒逞陽性反應，點算後每塊太陽能板內有9袋冰毒，每袋約4公斤，檢獲的冰毒共重180公斤，總值約1.2億元。

李文樂指出，毒品調查科在同日接手跟進，先後拘捕3名男子，分別是2人負責收貨和1名收貨物流公司的負責人，相信收貨後安排到一個貨倉作暫存，再等候指示，估計冰毒會轉運到其他國家。3名被捕人士已獲准保釋候查，案件仍在調查。

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在疫情下，海關發現販毒集團將毒品混雜在不同貨品中作掩飾，海關會注意不貨物的風險評估，以持續有效執法。並呼籲物流業界從業員和管理人員要提高警覺，如懷疑任何人利用物流公司的服務從事販毒活動，可通知海關以免被到牽連。

海關毒品調查科第3組指揮官林妙珠表示，昨日(7日)在落馬洲管制站檢查15箱來自馬來西亞以陸路運港的快遞郵件，報稱是塑膠手套，每個紙皮箱中發現有700克的海洛英，收藏在夾層中，跟進調查後，在荃灣一倉庫中再檢獲5箱同類型收藏手法的「毒郵包」，行動中涉案的20個紙皮箱中，檢獲共14公斤海洛英，總值約2000萬元。

林妙珠指，關員用X光機發現紙皮箱中影像有可疑，且紙皮箱表面不平，和重量異常，兩處檢獲的毒品是以同一郵寄資料和手法藏毒，相信毒販利用一間在疫情期間已暫停營業的賓館作收貨地址，待貨到香港時通知速遞公司更改地址，揀選隱閉的地點，同時一邊進行反監視來收貨，以增加執法人員追查難度。案件仍在調查，不排除再有人被捕。



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記者：曾秋文

