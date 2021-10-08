【醫醫，我不想再病了】楊潮凱一句話降區永權　林正峰後生仔升呢扮長者

▲ 區永權在本集成眾矢之的。

由黎諾懿及楊潮凱擔任主持，何沛珈及陳嘉慧扮演可愛護士的全新資訊健康遊戲節目《醫醫，我不想再病了》，今晚（8日）播出第四集將探討「腦退化」問題。嘉賓陣容有平時「食慣腦」的主持界代表陳庭欣、區永權、吳幸美及蔡康年。

節目請來腦神經科專科醫生袁孟豪及註冊中醫師黃嘉銳醫師分享健康資訊、保健食療以及小貼士。

▲ 今集眾人挑戰畫畫題。

未知是否受了《暑假玩到盡》主持經驗影響，區永權全程表現牙尖嘴利，當醫生評判猶疑其在遊戲中應否得分時，他竟爆出一句：「你當我乞兒呀？施捨我？」楊潮凱聞言即搞笑回應謂：「唔好畀佢啫。」嚇得區永權即耍冧。

另外憑《#後生仔傾吓偈》為人熟悉的上位小生林正峰，在節目短片中飾演長者，由於似模似樣，故相當吸睛。

是集節目兩位專業醫生及醫師將教大家如何判斷及分辨「認知障礙」及「柏金遜症」，並提供醫治及補腦食療專業建議。

▲ 林正峰呢個樣好正。

當中較有趣的資訊，包括老人家甩牙會增加認知障礙風險，以及將雙手伸直並舉高至膊頭位置，並闔眼十秒鐘能測試是否有腦中風危機。

本集亮點絕對是最後環節才登場、主要訓練反應的「頭戴式拳擊球」，該「拳擊球」嚴重考起兩位挑戰者吳幸美以及蔡康年，二人不但未能成功控制拳擊球，更反被控制以致面部肌肉失控走樣，場面爆笑。

同場加映：Anson Lo訪問