  • 26°C
香港時間 : 20211008日 (週五) 13:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【演鬥聽x聲夢傳奇】文凱婷等聲夢學員齊獻聲　王梓軒澄清從沒惡意質疑Aeren

娛樂 13:05 2021/10/08

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

聲夢學員上《演鬥聽》。

最新一集《演鬥聽》非常熱鬧，有6位聲夢學員包括：文凱婷（Aeren）、何晉樂（Rock）、林君蓮、張馳豪（Aska）、林智樂（Felix）和孫漢霖（火雞）及特別嘉賓無伴奏合唱團VSing，分成兩組進行音樂battle。

身為Monster隊隊長的王梓軒大讚同組聲夢成員：「大家都發揮得好好！各自都試咗作曲、作詞同改編，甚至同人合唱，仲可以攞自己之前俾人話過嘅嘢出來變做art，我覺得好正！」

梓軒續說今次請到Aeren可以藉機澄清誤解：「之前上《聲夢傳奇》做評判時剛好要評Aeren，但我評語經過剪輯後得返一句： 『Why are you singing? 』。當時有唔少網民誤會我質疑佢，其實我係想佢搵返同歌曲嘅共鳴！」

Aeren即回應：「我知梓軒係為我好！好開心個節目令我哋發掘到自己嘅潛力！同時亦容許我哋NG，發現錯少少唔緊要，呢啲就係free style，即興嘅氣氛真係好好。」

Aeren續指：「我平時有寫開rap，但廣東話就真係少啲，今次有機會試吓，就算寫得唔好都係free style。」

至於Aska稱：「我本身都有唱有寫開rap，但喺節目度就冇試過啦！平時多數寫英文，所以今次都係用英文寫，廣東話就可能下次……上《演鬥聽》同之前比賽嘅形式唔同，比賽壓力比較大，有一個星期準備自己首歌，（之前比賽一個星期準備一首歌有壓力？你依家係一日準備幾首歌喎？）個氣氛唔同，好玩啲。」

最新影片推介：Anson Lo專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【聲夢傳奇】Gigi+Chantel+Yumi親解粉絲疑難　與石仔+Archie玩「你問我答」　
11:37 2021/10/07
【聲夢傳奇】Gigi+Chantel+Yumi親解粉絲疑難　與石仔+Archie玩「你問我答」　
【聲夢傳奇】Gin Lee炎明熹師徒互相打氣　Gigi兼顧返學唱歌感辛苦
18:27 2021/10/05
【聲夢傳奇】Gin Lee炎明熹師徒互相打氣　Gigi兼顧返學唱歌感辛苦
【聲夢傳奇】李佳芯《有種好男人》演阿媽　40歲Ali疑與21歲《聲夢》學員Hugo合演母子
12:33 2021/10/06
【聲夢傳奇】李佳芯《有種好男人》演阿媽　40歲Ali疑與21歲《聲夢》學員Hugo合演母子

你可能感興趣

【聲夢傳奇】Gigi+Chantel+Yumi親解粉絲疑難　與石仔+Archie玩「你問我答」　
11:37 2021/10/07
【聲夢傳奇】Gigi+Chantel+Yumi親解粉絲疑難　與石仔+Archie玩「你問我答」　
【聲夢傳奇】Gin Lee炎明熹師徒互相打氣　Gigi兼顧返學唱歌感辛苦
18:27 2021/10/05
【聲夢傳奇】Gin Lee炎明熹師徒互相打氣　Gigi兼顧返學唱歌感辛苦
【聲夢傳奇】李佳芯《有種好男人》演阿媽　40歲Ali疑與21歲《聲夢》學員Hugo合演母子
12:33 2021/10/06
【聲夢傳奇】李佳芯《有種好男人》演阿媽　40歲Ali疑與21歲《聲夢》學員Hugo合演母子
文凱婷 王梓軒 綜藝節目 音樂節目 孫漢霖 林智樂 張馳豪 林君蓮 何晉樂 TVB

最高瀏覽

【打風返學】拆解教育局打風及紅雨黑雨安排　一文看清風球下學童返學指引
17:32 2021/10/07
【打風返學】拆解教育局打風及紅雨黑雨安排　一文看清風球下學童返學指引
【涉違合約】庭上重提與林小明婚外情緋聞　江若琳庭上拭淚奪門離庭
13:37 2021/10/07
【涉違合約】庭上重提與林小明婚外情緋聞　江若琳庭上拭淚奪門離庭
【愛情故事】白枕鶴愛上男飼養員咬死交配公鶴　美動物園證實：「人獸戀」誕下8孩
18:30 2021/10/07
【愛情故事】白枕鶴愛上男飼養員咬死交配公鶴　美動物園證實：「人獸戀」誕下8孩