【演鬥聽x聲夢傳奇】文凱婷等聲夢學員齊獻聲　王梓軒澄清從沒惡意質疑Aeren

▲ 聲夢學員上《演鬥聽》。

最新一集《演鬥聽》非常熱鬧，有6位聲夢學員包括：文凱婷（Aeren）、何晉樂（Rock）、林君蓮、張馳豪（Aska）、林智樂（Felix）和孫漢霖（火雞）及特別嘉賓無伴奏合唱團VSing，分成兩組進行音樂battle。

身為Monster隊隊長的王梓軒大讚同組聲夢成員：「大家都發揮得好好！各自都試咗作曲、作詞同改編，甚至同人合唱，仲可以攞自己之前俾人話過嘅嘢出來變做art，我覺得好正！」

梓軒續說今次請到Aeren可以藉機澄清誤解：「之前上《聲夢傳奇》做評判時剛好要評Aeren，但我評語經過剪輯後得返一句： 『Why are you singing? 』。當時有唔少網民誤會我質疑佢，其實我係想佢搵返同歌曲嘅共鳴！」

Aeren即回應：「我知梓軒係為我好！好開心個節目令我哋發掘到自己嘅潛力！同時亦容許我哋NG，發現錯少少唔緊要，呢啲就係free style，即興嘅氣氛真係好好。」

Aeren續指：「我平時有寫開rap，但廣東話就真係少啲，今次有機會試吓，就算寫得唔好都係free style。」

至於Aska稱：「我本身都有唱有寫開rap，但喺節目度就冇試過啦！平時多數寫英文，所以今次都係用英文寫，廣東話就可能下次……上《演鬥聽》同之前比賽嘅形式唔同，比賽壓力比較大，有一個星期準備自己首歌，（之前比賽一個星期準備一首歌有壓力？你依家係一日準備幾首歌喎？）個氣氛唔同，好玩啲。」

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