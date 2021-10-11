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【靚太廚房】實測飛利浦最新氣炸鍋　炮製簡易氣炸金沙骨【附有獎遊戲】

休閒消費 16:37 2021/10/11

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

飛利浦今年新推出白色配香檳金的Premium健康空氣炸鍋，一於試試用它來炮製氣炸金沙骨。

對於工作忙碌的家長來說，回家需要為子女快靚正煮好一頓飯，氣炸鍋絕對時個好幫手！今集《靚太廚房》主持Ricca會用飛利浦今年新推出白色配香檳金的Premium健康空氣炸鍋來炮製氣炸金沙骨，做法很簡單，一起看看材料。

最新影片推介：日練4小時車上進餐夜晚補習　16歲少年刻苦奮鬥成網球U16全港冠軍

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材料

  • 金沙骨 200g
  • 紹興酒 1湯匙
  • 蒜粒 適量
  • 生抽 1湯匙
  • 老抽 半湯匙
  • 蠔油 1湯匙
  • 胡椒粉 2茶匙
  • 雞粉 2茶匙
  • 鹽 1茶匙
  • 蜜糖 3湯匙

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做法

1.　加入紹興酒、蒜粒、生抽、老抽、蠔油、胡椒粉、雞粉、鹽到金沙骨，拌勻。

2.　醃30分鐘。（如想更入味，可以醃過夜）

3.　把金沙骨放進氣炸鍋。

Ricca示範時為了更方便清潔，因此放金沙骨時墊一塊牛油紙，但大家使用時，不墊牛油紙亦可，因為機身本身配備脂肪脫離技術，可以分離並收集多餘的脂肪。令大家品嚐脂肪含量最低、外脆內嫩的美食。

4.　以180度氣炸12分鐘。

5.　搽上蜜糖醬。

6.　以180度氣炸2分鐘。

7.　翻面氣炸5分鐘。

8.　搽上蜜糖醬。

9.　以180度氣炸2分鐘，即成。

使用飛利浦氣炸鍋心得

由於Philips的Rapid Air高速空氣循環技術可將氣流速度提高7倍，不用翻面，也可以令食物烹調得更全面。以這道氣炸金沙骨為例，如果大家不加蜜糖醬，又不用牛油紙，其實可以直接把金沙骨放入氣炸鍋，以180度氣炸17分鐘便可，不用翻面，更加方便！

點擊大圖了解Premium健康空氣炸鍋詳情：

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有獎遊戲

飛利浦氣炸鍋在香港已推出了10年，今年新推出白色配香檳金的Premium健康空氣炸鍋不要看它體型細小，其實都可以煮到不同的菜式，如果大家想得到這部實用又安全的氣炸鍋，記得於10月13日留意TOPick Facebook宣傳，參加有獎遊戲！

最新影片推介：冼靖峰+鍾柔美專訪

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記者：王芷瑩

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