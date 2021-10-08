【假鈔出沒】無業男子以閃粉筆製假鈔　警方鎖定目標後當場拘捕

▲ 疑犯以家用噴墨式打印機編印偽鈔，品質低劣，無任何防偽特徵。

警方早前發現有劣質偽鈔流入市面，經調查後前日(6日)在旺角拘捕一名男子，並在其尖沙咀租住的賓館房間搜出製造僞鈔工具，相信疑犯以家用噴墨式打印機編印偽鈔，品質低劣，無任何防偽特徵。

商業罪案調查科總督察吳基駿表示，自本年8月警方留意到有一款低質素偽鈔流出市面，包括面值500元和100元，檢驗後相信是用家用噴墨式打印機編印，完全沒有防偽特徵，騙徒利用閃粉筆、有反光性的顏料和金屬線條嘗試偽造防偽特徵，包括開窗式金屬線和動感圖案。由8月至今共檢獲188張同類型偽鈔，總值7.64萬元。

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警方經調查後，鎖定一名姓吳(29歲)無業男子，涉案8月至9月間4宗行使偽鈔案有關，在前日(6日)晚上警員進行監視，目擊目標男子再次犯案，到旺角區兩次使用100元偽鈔，包括付的士車資和到一店舖購物，警員見時機成熟即場將其拘捕，其後押返尖沙咀租住的一賓館房間搜查，在單位內檢獲一批製造偽鈔工具，包括一部多功能打印機、紙張切割工具、印章、閃粉筆、具反光性質的顏料和打印出來的防偽特徵紙張，他涉嫌「製造偽製紙幣」及「行使偽鈔」罪被扣查，今日稍後將暫控相關罪行，在明日(9日)於西九龍裁判法院應訊。

商業罪案調查科偽鈔專家鄧舜仁總督察表示，近3個月發現騙徒在便利店、快餐店和乘的士時行使500元和100元偽鈔。他指真鈔有明顯凹凸手感，右上角有動感圖案和中間位置的開窗式金屬線，當移動鈔票時，會見到有光亮的圖案在移動。他呼籲如市民收到偽鈔應馬上報警和尋求銀行協助，千萬不要嘗試使用。



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記者：曾秋文

