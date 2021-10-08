【施政報告2021】公營學校新入職教師須通過《基本法》測試　楊潤雄：考慮涵蓋至非官津學校

▲ 教育局局長楊潤雄。（陳靜儀攝）

特首林鄭月娥日前公布新一份施政報告，當中提到由2022/23學年起，公營學校的新聘教師必須通過《基本法》測試，方獲聘用。當局會加強有關《憲法》、《基本法》、國家安全教育及教師操守的培訓。

林鄭月娥任內最後一份《施政報告》 一文看清房屋、創科、醫療及旅遊重點。詳情即看：【下一頁】

教育局局長楊潤雄今日出席解說施政報告的記者會時提到，公營學校新入職及新聘請的老師需要通過《基本法》測試，理念是因為公營學校的課程中有很多機會是涉獵到《基本法》等。他認為作為一名作為公營學校的教師，對《基本法》有一定的認識是必要的條件。詳情即看：【下一頁】

至於被問到會否要求其他學校教師亦須通過《基本法》測試，楊潤雄表示暫只會對公營學校新入職老師有所要求，惟長遠來說，會考慮涵蓋至其他非官津學校。

林鄭月娥任內最後一份《施政報告》 一文看民生政策重點。詳情即看：【下一頁】

更多最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩