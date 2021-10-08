【魷魚遊戲】YouTuber重現5壯漢VS 3男2女拔河　實測「001」老伯拔河戰略有無效

▲ YouTuber實測「001」老伯拔河戰略有沒有效。

《魷魚遊戲》熱爆全球，劇情中所玩的遊戲亦引起網民討論。其中，劇情玩到拔河時，男主角需與1名老人和2名女生一組，對戰全是壯漢的對手。當時男主一組便採用編號「001」老伯提出的「必勝法」比賽。有YouTuber就找來一班壯漢和女生實測，劇中拔河戰略是否有效。

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南韓YouTuber「진용진」找來5名壯漢組成「大力組」，另一邊則由3男2女組成「弱勢組」。

▲ 南韓YouTuber「진용진」找來5名壯漢組成「大力組」，另一邊則由3男2女組成「弱勢組」。

雙方先試一次沒用任何技巧之下拔河，結果在「大力組」還未出全力下，「弱勢組」便秒速被拉走輸掉。

▲ 沒用任何技巧下，「弱勢組」秒速被拉走輸掉。

方法1：後仰90度

之後，「弱勢組」模仿劇中編號「001」老伯提出的「拔河必勝法」。大家雙腳平行、交錯站位、繩子夾在腋下，開始後馬上將整個人仰頭向後傾90度，堅持10秒，並在對方疑惑、鬆懈時往後拉。

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使用「必勝法」後，「弱勢組」的確比之前撐得久，但當他們以為有機會而調整姿勢時，「大力組」發力一拉，「弱勢組」便馬上輸掉。

「大力組」站在最前的參加者表示，遊戲開始時，「弱勢組」一後傾90度便馬上感覺到不同的力量，當時覺得「哦？怎會這樣？」不過當時「大力組」尚未出盡全力，到後來他們一發力便贏了。

實測證明，雖然「弱勢組」採用了「拔河必勝法」可以撐多幾秒，但仍不足以勝出遊戲。

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方法2：每人行前3步

之後「弱勢組」又嘗試用類似編號「218」曹尚佑提出的方法，「每人行前3步」以退為進，當對方絆倒時馬上出力拉。結果遊戲才剛開始，「弱勢組」便瞬間滅亡。

於是YouTuber「진용진」將2邊人力混合，讓3名力氣較大的壯男與2女一組，另一邊全是男生。這次戰況出現改變，雙方出現拉鋸，有女生的那組使用2種方法後居然撐下來了。事後，有參加者指覺得「每個人行前3步」的戰略有效，亦有人認為「後仰90度」可加上身體重量，感覺更穩定。

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實測結果證明，假如雙方力量有巨大差異，如劇中與老人和女人同一組，這樣的策略也是無效、不可能贏。但如果雙方力氣差不多，策略是有效的。另外，比起毫無戰略地直接上場，使用策略還是更好的。

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責任編輯：羅嘉欣