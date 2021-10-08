【周星馳于文鳳案】于文鳳追討周星馳8000萬上訴駁回　上訴庭指原審法官無犯錯

▲ 于文鳳追討周星馳8000萬上訴駁回，上訴庭指原審法官無犯錯。（資料圖片）

藝人周星馳早年被前女友于文鳳入稟追討物業「天比高」等的利潤分成逾8,000萬元，于早前被判敗訴後提出上訴，遭上訴庭即時駁回，上訴庭今（8日）頒布裁決理由，指于分別提出有關案情裁斷及法律的上訴理據，但未能指出原審法官有何犯錯，因此上訴庭拒絕介入，並駁回于的上訴，于需支付訟費。

上訴庭於判詞中指出，于文鳳於上訴期間質疑原審法官未有考慮到周星馳的吝嗇和剝削態度，因此才會裁定兩人之間就物業分成的協議不屬商業協議。但上訴庭認為，原審法官對於如何評定案中證據、給予多少比重等，都有絕對的主導權，在未能指出原審法官有任何重大錯誤的情況下，上訴庭認為不應干預。

判詞中又指，原審法官裁定于、周兩人之間的金錢來往屬餽贈，而非有法律效力的顧問合約時，原審法官於判詞中列舉了詳細理由，亦解釋了有關裁決與周的說法有何一致之處，因此上訴庭看不到于有任何理據質疑原審法官的裁決。

判詞中更指出，于、周兩人的關係屬情侶或商業關係，有時是視乎不同角度，因此原審法官並非以非黑即白的態度處理兩人的關係，並已在裁決時取得平衡。上訴庭因此駁回于的上訴，並下令于需支付訟費。

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記者︰楊詠渝