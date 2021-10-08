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【追討佣金】恆大樓盤發展商再涉拖欠佣金 中原入稟追逾1億元

社會 14:15 2021/10/08

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長沙灣恆大‧睿峰及屯門恆大‧珺瓏灣兩住宅項目早前推售，遭中原地產代理入稟高院，就出售共443個單位，追討共逾1億元佣金。（資料圖片）

長沙灣恆大‧睿峰及屯門恆大‧珺瓏灣兩住宅項目早前推售，發展商繼早前被美聯物業等入稟高院追討佣金後，日前再遭中原地產代理入稟高院，就出售共443個單位，追討共逾1億元佣金。

原告中原地產代理有限公司；答辯人分別為福彩發展有限公司及Twin City Holdings Limited。入稟狀中指，雙方先後於2019年10至11月期間達成物業代理協議，而原告成功售出401個屯門恆大‧珺瓏灣單位，以及42個長沙灣恆大‧睿峰單位，但答辯人卻未有按協議支付佣金，原告因此入稟高院，向答辯人分別追討逾9,000萬元及1,600萬元佣金。

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記者：楊詠渝

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