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【中大學生會解散】楊潤雄不擔心對學生服務有直接影響　盼大眾尊重院校內部自主

社會 14:21 2021/10/08

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第51屆中大學生會昨日（7日）發表聲明表示即日起解散。（曾耀輝攝）

有50年歷史的香港中文大學學生會昨日（7日）宣布解散（即看：【下一頁】）。教育局局長楊潤雄今日（8日）出席施政報告解說記者會時，提到中大與中大學生會的關係，認為大學可以根據法例給予學生組織權力，以及對事情的評估而作出其認為合適的行動，並表示對此絕對支持。他強調任何學生組織都必須要遵守香港的法律及校規，又希望大眾可以尊重院校有自主的內部事情。

有傳媒於記者會上問到中大學生會解散一事「是否逼學生上絕路」。楊潤雄回應時指，學校不同的學生組織的成立有不同因素和目標，結束營運時有既定做法，每個組織會因應實際情況自行決定，惟強調任何學生組織都應要遵守香港法律及校規：

無論如何，組織都必須要守法、守規，包括香港的法律及校規，因為他們都是一些學生的組織。

他又說，中大與中大學生會的關係絕對是大學的行政工作，認為大學可以根據法例給予其權力，以及對事情的評估而作出合適的行動，他對此是絕對支持。

他又相信，學生會在決定解散後，大學會仍可提供足夠的服務予學生，包括繼續為現時學生會屬會提供支援工作，以及與學生保持一定溝通，另相信可透過現時的聯絡方法收集到學生的意見；另希望大眾可以尊重院校有自主的內部事情。

我絕對不擔心一個學生會解散後，對學生的服務會有直接影響，而認為當院校有自主而屬於內部的事情，希望大家尊重。

更多影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：郭詩詩

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