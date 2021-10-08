【黑色暴雨】放學時間黑雨警告再轉紅雨 家長疲於奔命接送子女：嬲咗

▲ 放學時間黑雨警告再轉紅雨，家長疲於奔命接送子女：嬲咗。

天文台今早發出黃色暴雨警告信號，大批中小學生在冒雨上學全身衫褲鞋襪盡濕，其後再在上午11時45分發出黑色暴雨警告信號，本港多個地區更出現水浸。由於香港的小學受疫情影響半日制上課，黑色暴雨警告信號在臨近放學時發出，令家長疲於奔命接送子女，有家長表示接到通知須家長自行接送放學，但趕去學校期間改為紅色暴雨，直言「嬲咗」天文台。

天文台在上午11時45分發出黑色暴雨警告信號，但黑色警告信號發佈僅一個小時，天文台其後在下午12時45分改發紅色暴雨警告信號，受暴雨影響，本港多個地方出現嚴重水浸。由於香港的小學現時絕大部分都安排在12點至1點放學，黑色暴雨警告信號發出時，大批家長趕到學校接送放學，並對天文台的預測怨聲載道。

兩名女兒均就讀小學的李太表示，暴雨信號改變得太快，雖然收到學校緊急應變通知，要求家長必須親自到校接送放學確保安全，但她安排家人趕到學校接放學，豈料天文台又改發紅色暴雨，

臨放學先來黑雨，跟住又轉紅雨，學校都跟不切應變，嬲咗天文台呀！

也有家長對天文台的預測感到不滿，兒子讀小三的王太表示，雖然今早相當大雨，天文台只發出黃色暴雨警告信號，無奈下只好冒雨送兒子到學校上課，但暴雨下的士難求，她雖然為兒子做足防禦措施，雨勢相當龐大，最後仍然全身濕透，幸好自行帶多套校服及鞋襪回校才更換，

衫褲鞋襪都未乾，點知放學先來轉黑色暴雨，天文台的功能不是預測咩？既然已經預測到12點會發黑色暴雨警告信號，就早點提醒，今早不用返學啦！

學校緊急應變確保學生安全

臨近放學時間才改發黑色暴雨信號，不少學校都採用緊急應變措施。位於黃大仙區的中華基督教會基華小學陳章華校長表示，當天文台發出黑色暴雨警告信號後，已經瞬間接到不少家長致電查詢接送放學安排事宜，學校也緊急向家長發佈接送放學的安排通知。

陳校長續稱，考慮到早上有些學生已經被淋濕，假如家長親自接送放學，學校允許家長進入課室為學生穿好雨具再分批離開，並由教師分層疏導人群；若家長無法親自到校，學生則必須要留在課室，直至改為紅色暴雨信號才允許離開。

位於灣仔的佛教黃焯菴小學許定國校長也表示，學校也採取緊急應變措施，若家長到校接送就可以分批離開，其餘的學生則安坐在課室由老師照顧，確保安全。

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記者：鄺嫻