【立法會選舉】提名期由本月30日至下月12日　　選舉事務處籲盡早提交提名表格

▲ 立法會選舉將於12月19日舉行。（資料圖片）

12月的立法會換屆選舉提名期，由10月30日開始，至11月12日結束，選舉事務處呼籲獲提名人士應盡早交提名表格，以便表格一旦有錯漏，可在提名截止前更正。

選舉事務處發言人表示，地方選區、功能界別或選舉委員會界別獲提名人士，須年滿21歲，及在之前3年通常在港居住，並沒有持外國居留權。不過，其中12個功能界別可接受非中國公民或擁有外國居留權的香港永久性居民遞交提名，包括：法律界；會計界；工程界；建築、測量、都市規劃及園境界；地產及建造界；旅遊界；商界（第一）；工業界（第一）；金融界；金融服務界；進出口界；以及保險界。

新選舉制度下，地方選區每位獲提名人士，必須得到最少100名但不多於200名選民提名；功能界別獲提名人士必須得到最少10名但不多於20名選民提名。另外，所有參選人，均須得到選委會5大界別中，每個界別不少於2名，但不多於4名委員的提名。

發言人續指，候選人資格審查委員會在決定某候選人是否有效提名時，可要求有關候選人提供任何其他資料，以令委員會信納，有關候選人有資格獲提名。獲提名人士提交報名時，需連同密封的資格審查補充資料一併提交。

是次立法會選舉將選出共90名議員，地方選區佔20席、功能界別佔30席和選舉委員會界別佔40席。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君