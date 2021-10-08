【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　當日火場內消防以舊式無線電交流

▲ 時任高級消防隊長張振毅作供稱，特種救援隊需有大量技術交流而使用舊式無線電。（梁錦麟攝）

2016年淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，導致高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職，死因研訊今（8日）續。死因庭今傳召時任高級消防隊長作供，他稱當日因特種救援隊成員有大量技術交流，故他們均使用俗稱「黑機」的舊式無線電。

時任高級消防隊長張振毅今作供稱，他於2016年6月21日事發當日與死者張耀升同屬特種救援隊，當日所有隊員均使用俗稱「黑機」的舊式無線電，以便進行大量技術交流。

張振毅又指，當日所有「黑機」均用同一條頻道，他曾聽到張耀升進入火場前，曾與入口指揮官進行對話，以測試無線電。而自己則未有使用無線電與張耀升溝通。張振毅續指，在當日未有聽到有人用「黑機」求救。

時任署理消防隊目周浚楷則作供稱，他當日曾與消防員何紹榮帶同被救者面罩進入火場，進入後不久便感覺自己撞到其他人的身體，他遂用電筒照向前方，發現時任消防員文偉傑及時任消防總隊目盧科璋將張耀升帶離火場。周與何隨即上前協助，4人分別抓着張耀升的四肢，將他帶離火場。

周又指，由於當時5人與入口的距離近，加上在火場內除下張耀升的面罩或會令他面部灼傷，因此當刻未有即時使用被救者面罩。

時任救護隊目樊家文作供稱，在死者張耀升被抬出火場時，曾2度為他檢查，均發現他的脈搏微弱，及未有呼吸，故當時曾為張耀升輸氧，以及嘗試插入人工氣喉。

樊續供稱，及後將張耀升運至地上時，再進行檢查後，發現他已沒有呼吸及脈搏，隨後有救護員為他進行心外壓，以及接駁心臟除顫器。

死因研訊下星期一（11日）續。

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記者：梁錦麟