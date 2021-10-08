【新冠疫苗】港府更新疫苗接種紀錄列明出生日期等　獲英國認可作入境英格蘭之用

▲ 港府更新疫苗接種紀錄列明出生日期等，獲英國認可作入境英格蘭之用。（經濟日報資料圖片））

本港疫苗接種紀錄因未有列出接種者出生日期，未達英國政府疫苗接種紀錄要求，港府及後更新疫苗接種紀錄，加入接種者出生日期。食衞局稱，今日獲英國當局通知，英國政府於當地時間10月10日凌晨4時，認可香港的更新版疫苗接種紀錄作入境英格蘭之用。

當局指，為配合海外地區日趨普遍的入境規定，港府上月29日起發出接種紀錄已加入接種人士的出生日期、性別和其接種疫苗的生產商資料，更新同時適用於紙本和電子紀錄，政府亦已作出安排為已接種的市民提供更新版紀錄，以便利市民出行所需。

而港府經早前與英國相關當局就疫苗接種紀錄溝通後，香港特區政府今日獲英國當局有關通知，香港的更新版疫苗接種紀錄已獲確認符合當地相關要求。

發言人提醒，英國政府已於當地時間10月4日起，就入境英格蘭實施新檢疫規定；市民應參閱英國政府公布最新規定詳情，亦請留意英國當局接受作入境用途的新冠疫苗種類，同時出行往任何香港以外地區前必須先了解當地的入境檢疫規定，包括疫苗接種的要求，相關規定以當地政府最新的公布為準。

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責任編輯：陳正怡