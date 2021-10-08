  • 26°C
香港時間 : 20211008日 (週五) 15:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】港府更新疫苗接種紀錄列明出生日期等　獲英國認可作入境英格蘭之用

社會 14:47 2021/10/08

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

港府更新疫苗接種紀錄列明出生日期等，獲英國認可作入境英格蘭之用。（經濟日報資料圖片））

本港疫苗接種紀錄因未有列出接種者出生日期，未達英國政府疫苗接種紀錄要求，港府及後更新疫苗接種紀錄，加入接種者出生日期。食衞局稱，今日獲英國當局通知，英國政府於當地時間10月10日凌晨4時，認可香港的更新版疫苗接種紀錄作入境英格蘭之用。

當局指，為配合海外地區日趨普遍的入境規定，港府上月29日起發出接種紀錄已加入接種人士的出生日期、性別和其接種疫苗的生產商資料，更新同時適用於紙本和電子紀錄，政府亦已作出安排為已接種的市民提供更新版紀錄，以便利市民出行所需。

而港府經早前與英國相關當局就疫苗接種紀錄溝通後，香港特區政府今日獲英國當局有關通知，香港的更新版疫苗接種紀錄已獲確認符合當地相關要求。

發言人提醒，英國政府已於當地時間10月4日起，就入境英格蘭實施新檢疫規定；市民應參閱英國政府公布最新規定詳情，亦請留意英國當局接受作入境用途的新冠疫苗種類，同時出行往任何香港以外地區前必須先了解當地的入境檢疫規定，包括疫苗接種的要求，相關規定以當地政府最新的公布為準。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【新冠疫苗】今日1.39萬人打針　累計約67.2%人口已打首針
21:42 2021/10/07
【新冠疫苗】今日1.39萬人打針　累計約67.2%人口已打首針
【新冠疫苗】陳肇始指80歲以上疫苗接種人數不足20%　呼籲市民接種疫苗為通關創好條件
12:20 2021/10/07
【新冠疫苗】陳肇始指80歲以上疫苗接種人數不足20%　呼籲市民接種疫苗為通關創好條件
【疫苗接種】新冠疫苗外展隊下周一起一連三日　到長發社區中心為市民接種科興疫苗
15:33 2021/10/07
【疫苗接種】新冠疫苗外展隊下周一起一連三日　到長發社區中心為市民接種科興疫苗

你可能感興趣

【新冠疫苗】今日1.39萬人打針　累計約67.2%人口已打首針
21:42 2021/10/07
【新冠疫苗】今日1.39萬人打針　累計約67.2%人口已打首針
【新冠疫苗】陳肇始指80歲以上疫苗接種人數不足20%　呼籲市民接種疫苗為通關創好條件
12:20 2021/10/07
【新冠疫苗】陳肇始指80歲以上疫苗接種人數不足20%　呼籲市民接種疫苗為通關創好條件
【疫苗接種】新冠疫苗外展隊下周一起一連三日　到長發社區中心為市民接種科興疫苗
15:33 2021/10/07
【疫苗接種】新冠疫苗外展隊下周一起一連三日　到長發社區中心為市民接種科興疫苗
疫情 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 英格蘭 香港 英國

最高瀏覽

【打風返學】拆解教育局打風及紅雨黑雨安排　一文看清風球下學童返學指引
17:32 2021/10/07
【打風返學】拆解教育局打風及紅雨黑雨安排　一文看清風球下學童返學指引
【涉違合約】庭上重提與林小明婚外情緋聞　江若琳庭上拭淚奪門離庭
13:37 2021/10/07
【涉違合約】庭上重提與林小明婚外情緋聞　江若琳庭上拭淚奪門離庭
【愛情故事】白枕鶴愛上男飼養員咬死交配公鶴　美動物園證實：「人獸戀」誕下8孩
18:30 2021/10/07
【愛情故事】白枕鶴愛上男飼養員咬死交配公鶴　美動物園證實：「人獸戀」誕下8孩