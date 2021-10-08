【新冠疫苗】城大專家指本港要達群體免疫仍有距離   長者接種偏低籲盡快打針 

▲ 城大賽馬會動物醫學及生命科院院長、傳染病及公共衞生學系病毒學及健康一體化講座教授Nikolaus Osterrieder。（程志遠攝）

本港截至昨日累計有425.9萬人已打齊兩劑疫苗，佔合資格人口67.2%。城大賽馬會動物醫學及生命科院院長、傳染病及公共衞生學系病毒學及健康一體化講座教授Nikolaus Osterrieder今日（8日）表示，相信本港要達至群體免疫仍有一段距離，長者接種率亦偏低，指出現有疫苗極少出現嚴重副作用，認為市民應盡快接種疫苗。

Osterrieder於城大校長講座中指出，變種病毒的傳染力較一開始出現的病毒倍增，現時估計要約80%人口接種疫苗才可達至群體免疫，而香港長者接種率偏低，加上近日疫情稍有緩和，更減低接種意欲，相信本港要達至群體免疫，還有很長的路要走。

至於目前港府採取清零的方案，Osterrieder認為方向正確。他認為，政府不可能無了期限制世界各地人們出入境，但參考外國放寬防疫措施後疫情均有反彈，加上病毒不可能完全消失，因此認為最重要的，是市民要盡快接種疫苗。

他指出，疫苗雖是短時間內研發，但數據顯示疫苗罕有會引致的嚴重副作用，而接種疫苗亦有效降低重病率及住院率，形容有疫苗是十分幸運。Osterrieder亦相信，往後有機會出現更多變種病毒，但相信科學家可迅速作回應，現有疫苗亦可應用。

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記者：黃悅晴