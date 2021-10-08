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【新冠肺炎】今新增2宗確診個案　醫管局指再多3名新冠病人出院

社會 16:41 2021/10/08

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醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業（右）出席疫情記者會，交代詳情。（陳國峰攝）

本港疫情逾一個月的「清零」恐斷纜，衞生防護中心今日（8日）公布，新增2宗確診個案，包括1宗輸入個案及1宗本地個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業下午於疫情記者會中交代。

李立業表示，截至今日上午9時，過去24小時有3名確診新冠肺炎的病人出院，個案分別為12185、12217、12220。

李立業續指，至今共有11,944名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用577間負壓病房，使用率為64.5%，確診病人分別於9間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫。

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記者：黃穎津

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