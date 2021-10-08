【新冠肺炎】今新增2宗確診個案　醫管局指再多3名新冠病人出院

▲ 醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業（右）出席疫情記者會，交代詳情。（陳國峰攝）

本港疫情逾一個月的「清零」恐斷纜，衞生防護中心今日（8日）公布，新增2宗確診個案，包括1宗輸入個案及1宗本地個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業下午於疫情記者會中交代。

李立業表示，截至今日上午9時，過去24小時有3名確診新冠肺炎的病人出院，個案分別為12185、12217、12220。

李立業續指，至今共有11,944名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用577間負壓病房，使用率為64.5%，確診病人分別於9間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫。

【暴雨成災】 多區嚴重水浸地鐵漏水 驚見小噴泉及瀑布奇景



【活得健康啲】辦公室OL手袋易超重孭到高低膊 骨醫教你謹慎挑選袋款擺脫背痛

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津