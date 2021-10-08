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【非法勞工】入境處打擊非法勞工　搜查8地點拘捕11人

社會 15:40 2021/10/08

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入境處反非法勞工行動拘十一人。（新聞處提供）

入境處昨日（7日）在全港各區展開反非法勞工行動，共拘捕11人，包括8名懷疑非法勞工及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

入境處特遣隊人員共搜查8個目標地點，包括按摩店、餐廳及零售店鋪。行動中被捕的懷疑非法勞工為8名女子，年齡介乎22至56歲，當中1名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）；6名女子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為2男1女，年齡介乎為47至65歲。

發言人稱，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款五萬元及監禁兩年。協助及教唆者同罪。

發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。

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責任編輯：余思嵐

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