【區議員宣誓】16名新界東區議員宣誓無效遭DQ　包括柯耀林、李志宏

▲ 政府在周一進行第3場區議員宣誓儀式。（政府新聞處）

4個新界東區議會的區議員，在周一進行宣誓，當局對16人的宣誓有效性有疑問，要求提供額外資料，並於今日確定，16名區議員的宣誓為無效宣誓，名單如下：

大埔區議會

1. 陳振哲

2. 陳蔚嘉

3. 蘇達良



西貢區議會

1. 李賢浩

2. 李嘉睿

3. 柯耀林

4. 王卓雅



沙田區議會

1. 李志宏

2. 石威廉

3. 黎梓恩

4. 盧德明

5. 黃浩鋒

6. 吳錦雄

7. 吳定霖

8. 黃學禮

9. 鄭則文

涉及民主派初選案的柯耀林，在社交網站稱，感謝18年來的支持，又指明白政府決定，強調已履行區議員宣誓責任。

另外，政府今日刊憲，公布7個區議會有14個區議員席位懸空，大部份為被判定宣誓無效，包括民主黨涂謹申，也有提出辭職的區議員。

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記者：陳宛彤