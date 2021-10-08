【渣打馬拉松2021】開賽前3日選手需核酸檢測　指定限制區域內須戴口罩

▲ 香港田徑總會行政總監伍于豪、香港田徑總會主席關祺、香港馬拉松2021籌備委員會主席高威林。（左起）（黃建輝攝）

因疫情停辦及延期的渣打香港馬拉松，將於本月24日（星期日）復辦實體賽事，各位參加的健兒都正在摩拳擦掌，積極備戰。渣打香港馬拉松2021籌備委員會10月8日公布數項特別安排，包括選手起跑前及限制區域內必須戴口罩、跑手在開賽72小時內要在網上預約領取選手包及檢測、取消比賽現場即時寄放行李區。

香港田徑總會主席關祺指可以舉辦疫情間香港第一個大型體壇盛事，雖然今年參賽名額大幅減少至18,500，仍然有逾超一倍人報賽。關祺指因疫情關係下，曾嘗試邀請世界級跑手但不果，所以今屆是由大部份本地跑手參賽，同時亦有少部份外籍跑手。

香港田徑總會行政總監伍于豪表示，需要符合防疫要求，所以今屆渣馬會有數項特別措施。伍于豪指，跑手必須在比賽前72小時內領取選手包及進行核酸檢測，不設即場排隊，必須在網上預約。

另外，不設代領選手包，所有選手經預約後到維園檢測場地，首先要出示身份證、疫苗接種紀錄作核實，然後方可領取選手包及進行檢測。另外，由於取消比賽現場即時寄放行李區，所以會在領取選手包時提供寄存行李服務，選手可以帶同比賽當日所需的行李作寄存，比賽當日完成賽事後在終點取回。

完成後，將會獲發一條手帶，需要一直配帶至比賽結束，以作識別，手帶材質需要用剪刀剪開，故不用擔心意外掉落。伍于豪指，選手包內包括含計時晶片的號碼布、紀念品、防疫物品外，還會有快速測試樽供選手覺有需要時使用。

▲ 手帶材質需要用剪刀剪開，故不用擔心意外掉落。（黃建輝攝）

網上預約詳情：

渣打香港馬拉松秘書處將會於10月11日電郵通知參賽者有關詳情

領取選手包及檢測

10月14日至10月20日進行網上預約

檢測開放時間

10月21日及22日

早上11時至晚上8時

10月23日

早上9時至下午4時

健康申報表

10月19日可以在網上填寫健康申報表

比賽當日三個組別都會設精英組，但每組不會多於300人，起步方式與從前差不多，不過會特設較大的起步準備區，確保每名跑手在等侯時有1.5米的距離，途中一直都需要戴口罩，直至經過起步的拱門後方可除下。

伍于豪表示，其他組別的選手將會採用流水式起步，在進入跑區前會有檢測站，工作人員會每1分鐘放行不超過100人通過。選手一但通過檢測站，經過起步的拱門後就可自行出發，號碼布內的計時晶片在經過特定的地方時會紀錄時間，最後得出成績。同樣都是在經過拱門後方可除下口罩，完賽後會有作休息的限制區，離開限制區必須佩戴口罩，現場會有工作人員提供新口罩作替換，而在賽道中則沒有規定必須戴口罩。

渣打香港馬拉松2021籌備委員會主席高威林表示，渣馬以往在1、2月舉行，今年因疫情原因推遲到10月舉行，他提醒選手要留意溫度及濕度的變化，注意自身的訓練及情況。

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記者：李榮忠