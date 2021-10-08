【新冠肺炎】本港新增2宗確診個案　48歲機場貨站服務員帶變種病毒

▲ 本港新增2宗確診個案。

本港疫情逾一個月的「清零」恐斷纜，衞生防護中心今日（8日）公布，新增2宗確診個案，包括一宗輸入個案及一宗源頭不明個案；另錄得少於6宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業下午於疫情記者會中交代。

本地個案的48歲男患者於香港空運貨站超級一號貨站任職貨站服務員（香港空運貨站有限公司），他本周三（6日）進行每周恆常病毒檢測呈初步陽性，確診帶有L452R變種病毒，暫時源頭不明；患者一直無病徵，並於6月25日及7月28日在港接種兩劑科興疫苗。

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生。（陳國峰攝）

張竹君表示，患者的工作主要負責卸貨，大部分時間在機底工作，有機會會接觸外來貨品，故定期會接受檢測，其對上一次檢測是9月29日，結果是呈陰性；10月4日的檢測呈陽性，帶有L452R變種病毒。10月6日的CT值為28至31，至7日入院後，CT值跌至15至18，顯示定期檢測是檢測到早期的個案。

她指出，患者10月7日起開始有喉嚨痛，其居住的大圍金獅花園第一期金輝閣，昨晚被列為指明「受限區域」，截至今日凌晨一時，約400名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

另外，由於患者是港空運貨站超級一號貨站任職貨站服務員，主要值夜班，會與同事一同在休息室休息，約90多人為緊密接觸者，需要接受檢疫；至於曾逗留超級一號貨站的人士，需要接受檢測，涉及數千人。

家人方面，有約20人為患者的緊密接觸者，曾一同吃飯等，其女兒就讀於東華三院馬陳景霞幼稚園，她在10月4日出現咳嗽及流鼻水，亦有同學出現發燒，送入院後的檢測結果呈陰性，碓診人類呼吸道合胞病毒；有關學校需要停課。另患者到過的6個餐廳及2個超市，曾到訪有關地方的人士需要作強制檢測。

張竹君續指，患者是由定期檢測中發現確診，現列為源頭不明個案，由於工作的處所有機會會接觸外來客機，或機上的工作人員，有機會是空氣傳播，或曾接觸由外地來的貨品，或是由未確診的外來機組人員傳染等，需有待基因測試才可得知結果。

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記者：郭詩詩