【新冠肺炎】逾90人列緊密接觸者並陸續送往檢疫中心　馬陳景霞幼稚園須停課

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（7日）有消息指，有一名於機場工作的貨運員工初步確診，本地逾月「清零」恐斷纜。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（8日）出席記者會交代事件。

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張竹君提到，昨日已於該名48歲確診男子居住的金獅花園金輝閣進行強制檢測，約400名居民接受檢測 沒有發現確診個案。她續指，診男子工作地方有不同同事，另在工作地方設有休息室食飯及休息，故有90人列緊密接觸者，須接種強制檢測。此外，其工作地方亦列強檢，為數涉千人。

張竹君亦提到，48歲確診男子的家人及曾一起食飯人士中，約有20人列緊密接觸者， 地點包括大圍翠田街馬陳景霞幼稚園，幼稚園須停課。她續指，患者女兒曾出現嗽咳等情況，其同學亦出現同樣情況，當局已將患者太太、女兒及有病徵的同學送院檢測，惟對新冠肺炎病毒呈陰性。她表示，為求安全下，該名小朋友曾到的興趣班及表演場所等地點亦須強檢，而女兒相關興趣班同學要接受三天隔離檢疫觀。

被問到患者曾於休息室與同事相處，張竹君指患者通常一人食飯或休息，但大家一起共用休息室，故90多人陸續送往檢疫中心。她形容，或有爆發的風險，但員工一直有進行檢測，故會繼續跟進情況及追查病毒源。

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記者：曾卓鋒